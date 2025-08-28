Fábrica de Fusibles y Desconectivos de Villa Clara recupera transformadores de las provincias centrales

📸 Ramón Barreras/ Vanguardia

Con más de dos décadas de labor ininterrumpida, la Unidad Empresarial de Base Fábrica de Fusibles y Desconectivos de Villa Clara, asume desde el pasado mes de junio, la recuperación de transformadores eléctricos de la zona central del país.

El déficit de este tipo de equipamiento y su muy alto costo en el mercado internacional fue el motor impulsor para que este colectivo villaclareño comenzara con el rescate de dichos dispositivos procedentes de las provincias centrales, para dar respuesta a uno de los problemas más apremiantes de la Unión Eléctrica, su principal cliente.

Según declaró al periódico provincial Vanguardia, el director de la entidad, Juan Carlos Valdés Recio «a esta producción incorporamos la máquina Micafil, encargada de purificar el aceite de los transformadores afectados, eliminar la humedad, gases y otros contaminantes, para reutilizarlo mezclado con aceite virgen de producción nacional».

En Fusibles y Desconectivos la jornada laboral comienza a las 7: 00 a. m. y concluye a las 4:00 p. m.; sin embargo, ante las urgencias del momento, trabajan también los fines de semana.

Valdés Recio enfatizó que aquí lo más importante es el hombre y su atención permanente; el pago por resultados y la distribución de utilidades incide favorablemente en su estado de ánimo y la productividad.

Hasta la fecha han entregado unos 100 transformadores de 37.5 y 50 kVA. Los no aptos tienen como destino la Empresa de Recuperación de Materias Primas, y se convierten en otra fuente de ingresos.