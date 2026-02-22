Agronomía en los tiempos actuales

En áreas de la Empresa Agroindustrial Azucarera “Abel Benigno Santamaría Cuadrado”, de Encrucijada, se realizó una actividad demostrativa sobre el uso de la tracción animal en la producción cañera.

Jefes de cooperativas, directivos y trabajadores del sector de la agricultura cañera se dieron cita en los predios de la Empresa agroindustrial azucarera “Abel Benigno Santamaría Cuadrado”, con el objetivo de impartir una clase demostrativa de forma teórica y práctica, lo que comprendió un grupo de actividades imprescindibles a implantar para una agronomía que debe recuperarse en las nuevas condiciones económicas el país, donde se dificulta la compra de herbicidas, fertilizantes, piezas e implementos necesarios para elevar los rendimientos de las plantaciones y donde la falta de combustible es una limitante a considerar.

Entre las actividades desarrolladas destaca el rescate del trabajo con bueyes, los que prácticamente han desaparecido de los campos de caña y que impone un andamiaje que se inicia con la formación de las yuntas en todas las unidades productoras.

Se ha tenido en cuenta que una yunta de bueyes bien entrenada puede realizar hasta seis cordeles diarios en labores de cultivo.

Se priorizará el incremento de otras tareas realizadas de forma manual como el desepe, la limpia, la siembra y el tape; también existirá una atención diferenciada a los trabajadores involucrados en estas funciones, lo que incluye la aplicación de nuevos sistemas de pago vinculados a la calidad de las labores y al rendimiento agrícola alcanzado por la gramínea.