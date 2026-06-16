Comienzan las partidas del Capablanca de Ajedrez

Tomado de JIT /

Una sencilla pero emotiva ceremonia dejó inaugurado el 59 Torneo Internacional de Ajedrez Capablanca in Memóriam 2026, en el emblemático Hotel Nacional de Cuba.

Se confirmó la participación de jugadores provenientes de Alemania, Argentina, Colombia, Rusia, Estados Unidos, Francia, México, Venezuela y Trinidad y Tobago.

«Nos complace darles la bienvenida y agradecemos su asistencia al evento. También queremos resaltar el apoyo del Inder y otras instituciones, lo que ha permitido la realización de esta justa en medio de difíciles condiciones», declaró Carlos Rivero, presidente de la Federación Cubana de Ajedrez.

La gala contó con la presencia del Héroe de la República de Cuba Antonio Guerrero y el titular del Inder, Osvaldo Vento Montiller.

Además, Silvano Merced Len, Rector de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte «Manuel Fajardo».

Dos momentos significativos completaron el espectáculo que tuvo como escenario de lujo al Salón 1930 de la hermosa instalación turística.

Uno fue la invitación al héroe cubano a realizar de manera simbólica la primera jugada de la lid, acción que tuvo lugar minutos más tarde en la sala Vedado, locación escogida para albergar las partidas.

En la gala también se recordó el aniversario 60 de la XVII Olimpiada Mundial de Ajedrez, efectuada en La Habana, la cual contó con la activa participación en su organización del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Aquella cita es considerada por muchos como la mejor de todas las realizadas hasta hoy.

La jornada inicial del certamen puso frente al primer tablero a los locales Jorge Elías, 2 mil 508 puntos Elo, y Felipe Herrera (2 mil 276).

En las restantes mesas se esperaban disputas entre los también cubanos Pedro Morales (2 mil 274) y Luis Agüero (2 mil 475); así como el pareo entre Brayan Torres (2 mil 268) y Dylan Berdayes (2 mil 460), ambos del elenco anfitrión.

El actual campeón nacional Lelys Martínez (2 mil 455), por su parte, se medía contra su coterráneo Dariel Morales (2 mil 261) y Kadir Soria (2 mil 260) sostendría un duelo ante el argentino Ilan Schnaider (2 mil 431).

El programa de la ronda inaugural se completaba con el cotejo entre el estadounidense Renier Gonzalez (2 mil 429) y el local David Calzadilla (2 mil 258).

La lid, que por primera vez reunirá a cerca de 120 jugadores en un solo grupo competitivo, se extenderá hasta el 24 de junio próximo.

Entre las actividades colaterales de la justa destaca la competición del grupo infantil-escolar denominada Buscando un Capablanca, con la participación de unos 200 niños.