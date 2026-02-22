Recorrieron autoridades villaclareñas enclaves productivos en Quemado de Güines

Las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia Villa Clara recorren importantes enclaves productivos en el municipio de Quemado de Güines.

En áreas de la Empresa Municipal Agroindustrial Quemado donde catorce máquinas de riego en usufructo se destinan a la producción de alimentos, Susely Morfa, primera Secretaria del Partido en la provincia, se interesó por la siembra de cultivos de ciclo corto en las áreas que tienen la bondad del riego con energía fotovoltaica. También de interés de las autoridades fue la comercialización de los productos del campo en medio de la carencia de combustible.

De igual forma sostuvieron un encuentro con trabajadores de la Unidad Empresarial de base CAHAMAR, quienes desarrollan un proyecto internacional con Vietnam de cría intensiva de producción de langosta. En la unidad pesquera el llamado fue a potenciar el desarrollo local sostenible y lograr convertirse en una Mipyme que aproveche todas las potencialidades de los productos del mar, obtenga salarios que logren motivar a los trabajadores y contribuir al desarrollo y la autonomía del municipio quemadense.