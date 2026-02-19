Adoptan instituciones de Salud en Villa Clara, medidas para mantener la vitalidad de los servicios

En medio de la actual crisis energética en Cuba tras el bloqueo petrolero decretado por el gobierno norteamericano, el sistema de salud en Villa Clara adopta medidas para asegurar la atención a los pacientes.

El hospital ginecobstétrico Mariana Grajales, inmerso en un proceso de reparación de algunas salas y unidades quirúrgicas desde mediados del pasado año, mantiene la vitalidad de sus principales servicios. Según la licenciada Keily López, vicedirectora del departamento de enfermería en la institución, se mantienen las habituales consultas, con prioridad para las de embarazo de alto riesgo, genética, patología de cuello, mamas y reproducción asistida.

Explicó la licenciada además que se mantienen los legrados lectivos en el Hospital Clínico-Quirúrgico Universitario Arnaldo Milián Castro y los de urgencias en el propio materno.

La actividad quirúrgica continúa con limitaciones, pero con prioridad para las urgencias y emergencias, así como las electivas que requieran intervención inmediata .

La unidad de cuidados neonatales, allí donde se libra la primera batalla por la vida, se ha reorganizado su personal médico y de enfermería para asegurar el funcionamiento óptimo del servicio.

Por su parte el Hospital Infantil José Luis Miranda, con varios servicios regionales, redobla esfuerzos para lograr la atención de cada infante que llegue a la institución.

«Hemos tomado nuestras propias medidas para palear la actual situación», argumentó la doctora Yusilé Marcelo, vicedirectora del pediátrico provincial.

«Hemos reajustado las consultas de lunes a viernes, así como conformamos un comité de especialistas para aquellas personas que tengan necesidad de ser valorados por un facultativo. Asimismo resultan una prioridad las cirugías de urgencias y emergencias, al tiempo que se mantienen las electivas que ameriten prioridad».

El cuerpo de guardia, el primer servicio que reciben los menores, también ha reorganizado su funcionamiento para lograr una atención de excelencia a pesar de las dificultades.

En tiempos difíciles se pone a prueba la resiliencia del ser humano, pero también sus mejores valores, y eso bien lo sabe nuestro ejército de batas blancas, que hoy, en otro escenario adverso, continúa escribiendo paginas de heroísmo y resistencia.