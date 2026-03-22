Actualización de la situación electroenergética en Villa Clara

La mayoría de los villaclareños continúan a oscuras desde que ayer a las 6:32 p.m. volvió a colapsar el sistema electroenérgetico nacional.

Al cierre de esta información, todos los municipios, menos Corralillo y Ranchuelo, tenían energía para sostener la electricidad en sus instalaciones más estratégicas.

Disponibles en la provincia a las 7:30 a.m. de hoy domingo 41 MW, con servicio solo 56, de sus más de 200 circuitos.

Todos los hospitales de Santa Clara y los ubicados en Sagua la Grande, Caibarién y Placetas, tienen electricidad, al igual que los sistemas de abasto de agua Palmarito y Minerva-Ochoíta.

Por el momento, no se rotan los circuitos, se espera para ello que reinicien sus operaciones varias termoeléctricas cubanas, sobre todo la unidad 3 de la Carlos Manuel de Céspedes.

Fuente de información: Yadier Ruiz, director del Despacho de Carga en Villa Clara.