✍🏻📸Abel Falcón/ CMHW

Una avería en un tramo de la línea 110 KV en la zona de la Lima en Manicaragua, paralizó las operaciones de la Hidroeléctrica Hanabanilla, y debilitó el frágil microsistema que activó Villa Clara ayer en la tarde-noche, tras el nuevo colapso del SEN.

🗣️💬 «Desconocemos la magnitud del problema, ya van hacia el lugar brigadas y recursos», dijo Yadier Ruiz, director del Despacho de Carga en la provincia.

➡️ Ruiz insistió en que la hidroeléctrica es clave para regular frecuencias y evitar recaídas mayores, ahora que comienzan a incorporarse termoeléctricas del occidente y el centro del país. En el oriente, afirmó, la situación es más compleja, pues «solo funcionan pequeñas islas para suministrar electricidad a servicios muy puntuales desde Sancti Espíritus a Guantánamo».

🔌 Al cierre de esta información, 10:00 a. m. de hoy domingo, Villa Clara disponía de 44 MW y con servicio solo 58 de sus más de 200 circuitos.

⚡«Ya Matanzas logró llegar con energía a la subestación de Corralillo, que ahora garantiza la electricidad a sus instalaciones más estratégicas, tal como ocurre en otros municipios, menos en Ranchuelo y Santo Domingo, donde no hemos podido servir a ninguno de sus circuitos desde la caída del SEN», declaró Ruiz

🔀 Y añadió el director del Despacho de Carga en el territorio: «Por el momento no podremos rotar circuitos, incluso varios de lo que han tenido corriente han vuelto a apagarse»

✍🏻📸 Abel Falcón Curí