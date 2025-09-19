Quemado de Güines, sede del acto provincial por el aniversario 65 de los CDR

La historia de la revolución cubana no se puede escribir sin la historia de los Comité de Defensa de la Revolución, bajo está máxima, el municipio Quemado de Güines acogió el acto central por el aniversario 65 de los CDR en Villa Clara. El acto que fue presidido por las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en Villa Clara, coordinadores de los trece municipios de la provincia, entre otras autoridades, tuvo como invitado especial a Diosdenys Penton, pelotero que representó dignamente a Cuba en el mundial juvenil celebrado recientemente en Japón.

Durante la celebración se reconocieron por el quehacer dentro de la mayor organización de masas del país, con la distinción 65 aniversario y la 28 de septiembre, a un grupo dirigentes de base y cederistas, mientras el Premio del barrió lo recibió la Facultad de Ciencias Médicas del municipio de Sagua.

El buen arte llegó para engalanar la celebración donde se alzó con un reconocimiento especial el municipio Corralillo, mientras Camajuaní y Quemado de Güines resultaron acreedores de la Condición de Vanguardia Nacional.

Al dirigirse a los cederistas villaclareño Katiuska Mildestein, coordinadora provincial de los CDR , felicitó a los cederistas villaclareños y los exhortó a estar unidos y hacer de cada barrio una escuela de civismo donde se forje el hombre nuevo, como mejor homenaje a Fidel en su centenario.