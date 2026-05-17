Alejandro Rodríguez puso el triatlón cubano en lo alto de América

Tomado de Granma

El triatlón cubano continúa dando zancadas firmes en el escenario internacional. Tras su destacada medalla de plata en la parada de la Copa Mundial de Huatulco en 2025, el capitalino Alejandro «el Kenya» Rodríguez ratificó su excelente forma al conquistar, este sábado, el oro en la Copa América, celebrada en las playas de Ixtapa, México.

Rodríguez detuvo los relojes en 55:11 minutos, tiempo que le valió para imponerse en la clasificación general sobre el estadounidense Porter Meddaugh.

Aunque la paridad fue la nota dominante durante gran parte del trayecto, la maestría del cubano en los sectores de transición (T1 y T2) y su explosividad en el segmento final de carrera fueron las claves que inclinaron la balanza a su favor.

La prueba, disputada bajo la exigente modalidad sprint (750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y cinco kilómetros a pie), reunió a cerca de 50 especialistas de una decena de países.

«El clima me ayudó mucho aquí, es muy parecido al de Cuba y por tanto me centré en hacer buenos tramos en la competencia para cumplir con la estrategia de mi entrenador. Estoy muy satisfecho con este resultado y enfocado para los próximos retos», dijo a Granma desde la sede.

El desempeño de «el Kenya» mostró gran equilibrio táctico al estampar marcas de 9:43 minutos en la natación, 28:31 en el ciclismo y 14:39 en el fragmento conclusivo, pedestre, en el cual consolidó su ventaja.

Con este triunfo, el antillano sumó puntos valiosos para el ranking de la World Triathlon y lanzó candidatura de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, afianzándose como una de las principales esperanzas de medalla para la delegación en este deporte.

La alegría para la Isla no se limitó a tierras aztecas. Simultáneamente, en la V Copa Regional de Desarrollo de Triatlón Mundial, con sede en Bahía de Amatique, Guatemala, el relevo generacional también subió al podio.

La joven Isabel Rodríguez se colgó el metal dorado con un registro de 1:11.51 horas, mientras Marco Fernández aseguró la presea de bronce al cruzar la meta en 1:04.00 horas. Ambos compitieron bajo el formato sprint, demostrando que el trabajo de base rinde frutos.

La jornada de este sábado cerró como una de las más exitosas para la disciplina en lo que va de año. La combinación de la madurez de Alejandro Rodríguez en México y el ímpetu de los juveniles en Guatemala coloca al triatlón en una posición privilegiada en la ruta crítica hacia la cita multideportiva regional en la capital dominicana.