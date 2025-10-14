Visita embajador ruso Parque Científico-Tecnológico de Villa Clara

Con poco más de un año y medio de trabajo, el Parque Científico-Tecnológico de Villa Clara, único de carácter también Industrial del país, posee seis accionistas del sector productivo y de conocimientos, incluidas entidades de renombre a nivel nacional como la Empresa Fabric Aguilar Noriega, conocida como Planta Mecánica y la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas.

Hasta allí llegó en la tarde de este martes el excelentísimo señor Víktor Koronelli, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Federación de Rusia en la República de Cuba, como parte de su amplia agenda de trabajo oficial de dos jornadas en nuestra provincia.

En intercambio con los máximos directivos de dicha entidad, el diplomático ruso conoció acerca del proceso de internacionalización en el cual trabaja el Parque, con el objetivo de convertirse en la plataforma importadora y exportadora para la región central del país.

Igualmente, la potenciación de la energía renovable y los proyectos que entorno a este aspecto facilitan mejoras en el transporte, la sostenibilidad de las producciones y el crecimiento de los vínculos con el desarrollo local, unido a la protección del medio ambiente, forman parte de la cartera de trabajo de dicha institución.