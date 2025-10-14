Grupo Temporal provincial de trabajo analizó la situacion entomo-epidemiológica del aedes y las arbovirosis

✍🏻 Arle Águila

La provincia mantiene transmisión de Dengue en dos municipios y dos áreas de salud; en el municipio Encrucijada en el área de salud Abel Santamaría y Manicaragua en el área de salud 50 Aniversario.

Se mantiene la circulación del virus Chikungunya en 4 municipios y 4 áreas de salud: Remedios (Camilo Cienfuegos), Encrucijada (Gregorio Pedroso), Sagua la Grande (Idalberto Revuelta) y en Manicaragua (50 Aniversario).

El sistema de vigilancia detectó en el día de ayer 642 Síndromes Febriles Inespecíficos, el municipio de más bajo reporte corresponde a Remedios y en la semana ya se acumulan 1697. Los municipios de más bajo reporte son Remedios, Caibarién y Encrucijada.

Se ingresaron en el día 545 pacientes, se acumulan en la semana 1098 ingresos, para un 64.7%. Con peor indicador los municipios Camajuaní, Encrucijada, Placetas y Ranchuelo.

Se reitera la positividad en el 24.1% de las manzanas, los municipios más afectados son Manicaragua, Santa Clara, Remedios, Sagua la Grande,Encrucijada y Placetas.

Además se analizó el bajo número de pesquisas en es los municipios de Santa Clara y Sagua la Grande.