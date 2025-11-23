Villaclareños en jornada de trabajo voluntario
✍🏻Carlos Mario Rodríguez/CMHW
En la mañana de este sábado, el Hospital Pediátrico José Luis Miranda, de Villa Clara fue testigo de una obra humana.
El Comité Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba realizó un trabajo voluntario para ayudar con la limpieza y cuidado de todas las salas y pasillos del hospital.
Los miembros de la CTC, junto con trabajadores del hospital, realizaron una limpieza profunda de todas las instalaciones y conversaron con las familias que se encuentran en tan difíciles momentos en este lugar.
La Central de Trabajadores de Cuba y los Sindicatos Nacionales convocaron a una Jornada Nacional de Trabajo Voluntario a desarrollarse entre los días 22 y 23 de noviembre, bajo el lema: “Por Cuba Juntos Creamos”.
Maglin del Sol Martínez, secretaria general de la CTC en Villa Clara, subrayó el simbolismo de la fecha y el compromiso de los trabajadores y declaró a la colega Anisbel Luis Reyes: «Este fin de semana conmemoramos el 66 aniversario del primer trabajo voluntario convocado por el Che, y lo hacemos en la ciudad de Marta y el Che, movilizando a la masa trabajadora en tareas de higienización, producción y apoyo a la zafra azucarera».
