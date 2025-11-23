Villaclareños en jornada de trabajo voluntario

El Comité Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba realizó un trabajo voluntario para ayudar con la limpieza y cuidado de todas las salas y pasillos del hospital.

Los miembros de la CTC, junto con trabajadores del hospital, realizaron una limpieza profunda de todas las instalaciones y conversaron con las familias que se encuentran en tan difíciles momentos en este lugar.

La Central de Trabajadores de Cuba y los Sindicatos Nacionales convocaron a una Jornada Nacional de Trabajo Voluntario a desarrollarse entre los días 22 y 23 de noviembre, bajo el lema: “Por Cuba Juntos Creamos”.

Maglin del Sol Martínez, secretaria general de la CTC en Villa Clara, subrayó el simbolismo de la fecha y el compromiso de los trabajadores y declaró a la colega Anisbel Luis Reyes: «Este fin de semana conmemoramos el 66 aniversario del primer trabajo voluntario convocado por el Che, y lo hacemos en la ciudad de Marta y el Che, movilizando a la masa trabajadora en tareas de higienización, producción y apoyo a la zafra azucarera».