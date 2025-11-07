Villa Clara celebró el Día del Archivero Cubano

✍🏻📸Alejandro J. López

La Delegación Territorial del CITMA en Villa Clara y la Comisión Provincial de Memoria Histórica realizaron una sesión solemne por el Día del Archivero Cubano, en homenaje a Joaquín Llaverías Martínez, considerado el principal promotor de la archivística nacional.

El encuentro, efectuado en el Salón del Gobierno Provincial, sirvió para reconocer a instituciones y especialistas destacados en la preservación, conservación y difusión del patrimonio documental.

Durante la jornada se entregó el reconocimiento Archivero Distinguido, instituido por el CITMA para honrar a quienes han dedicado su vida a la gestión documental. Entre los homenajeados estuvieron la musicóloga Angélica María Solernu Martínez, el especialista Jorge Enrique Borroto Domínguez y la directora del Centro Provincial de Patrimonio Cultural, Irina Gutiérrez Pérez.

Las palabras finales estuvieron a cargo de la Dra. María del Carmen Velasco Gómez, delegada del CITMA en la provincia, quien destacó el papel de los archivos como garantes de la memoria histórica del pueblo cubano y pilares del trabajo científico e innovador en la gestión pública.