Fiscalía turca ordena la detención de Netanyahu y 36 altos cargos por “genocidio” en Gaza

La Fiscalía General de Estambul, Turquía, ha emitido este viernes órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y otros 36 altos funcionarios de su gobierno y mandos militares. Las acusaciones formales se sustentan en la presunta comisión de “crímenes de lesa humanidad” y actos de “genocidio” en la Franja de Gaza.

Entre los altos cargos incluidos en las órdenes se encuentran el ministro de Defensa, Israel Katz; la ministra de Seguridad Fronteriza, Tamara Ben Gvir; el jefe del Estado Mayor General, Eyal Zamik; y el comandante de las Fuerzas Navales, David Saar Salama.

El comunicado oficial de la Fiscalía turca justifica esta medida al señalar: “Como consecuencia del genocidio y los crímenes de lesa humanidad que el Estado de Israel ha cometido sistemáticamente en Gaza hasta la fecha, miles de personas, entre ellas mujeres y niños, han perdido la vida; miles más han resultado heridas y zonas residenciales se han vuelto inhabitables”.

La acusación se amplía más allá de los hechos ocurridos dentro del territorio gazatí. El documento también denuncia el bloqueo impuesto sobre el enclave palestino y el impedimento del acceso a la ayuda humanitaria.

Asimismo, rechaza explícitamente la detención y los “ataques en aguas internacionales” perpetrados contra los activistas de la Flotilla Global Sumud a finales de septiembre, cuando esta se dirigía a Gaza.

En relación con estos eventos, la Fiscalía informó que se ha abierto una investigación específica “por los delitos de tortura, saqueo agravado, daños a la propiedad, privación de libertad y secuestro o detención de medios de transporte”.

Tras este proceso de investigación, se determinó que los funcionarios israelíes “son penalmente responsables de los crímenes sistemáticos de lesa humanidad y genocidio cometidos en Gaza y de las acciones emprendidas contra la Flotilla Global Sumud”.

Este no es el primer procedimiento legal internacional contra el primer ministro israelí. La medida de la justicia turca se produce después de que, en noviembre del año pasado, la Corte Penal Internacional (CPI) ya hubiera emitido órdenes de detención contra Netanyahu y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

(Con información de RT en Español)

