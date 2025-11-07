BANDEC esclarece causas de fallos en escaneos de códigos QR

El Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) informó a la población a través de redes sociales sobre las dificultades que algunos usuarios reportan al intentar escanear códigos QR para realizar operaciones con aplicaciones como Transfermóvil o Caja Extra.

La entidad bancaria, mediante un comunicado, detalló una serie de aclaraciones para ayudar a los clientes a identificar y resolver el problema.

En primer lugar, el banco especificó qué factores no son la causa del fallo:

Problemas de conexión a internet.

Fallos con los bancos.

Por el contrario, BANDEC indicó que la razón real suele encontrarse en una de las siguientes situaciones:

La app no tiene permiso para usar la cámara.

La lente de tu cámara está sucia o tiene mala definición.

El QR que intentas escanear está dañado, borroso o no tiene la nitidez necesaria.

Hay un reflejo (de un cristal, PVC o nylon) que interfiere.

No tienes la versión más reciente de la aplicación.

Tu móvil no logra leer correctamente un QR que sí está nítido.

Para este último caso, el banco anunció la incorporación de un método alternativo de lectura (en fase BETA).

Lee las instrucciones para activar esta función beta en Agenda Económica: