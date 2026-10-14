Próxima a su cierre convocatoria del Premio Santamareare de la UNEAC villaclareña

✍️Oscar Salabarría Martínez

Realizadores de varias provincias han enviado sus obras para concursar en la edición 42 del Premio Santamareare y aún permanece abierta la convocatoria hasta el 20 de octubre, precisó Samuel Urquía Álvarez, Presidente de la Filial de Audiovisuales y Radio del Comité provincial de la Uneac en Villa Clara.

Los jurados se reunirán del 26 al 28 del mes en curso y están integrados esta vez por los Premios nacionales de Radio Rogelio Castillo, Fernando González Castro y el Director de la radio villaclareña, Alexander Jiménez Díaz. En Audiovisuales lo conforman las periodistas Hilda Cárdenas Conyedo, Leonor Esther Martínez y Rolando Rodríguez Esperanza, Presidente del Cine Club Cubanacán.

Está edición 42 se realizará en Santa Clara, pues dadas las limitaciones actuales se hace imposible hacer el evento en su plaza tradicional — que es Caibarién– donde se desarrollaron las primeras transmisiones de radio en Cuba, así recordado por el ICRT hace unos años con una placa conmemorativa ubicada en la Villa Blanca, precisó.

Urquía Álvarez recordó las dedicatorias de la edición 42: el centenario del Comandante en jefe; el aniversario 65 de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba y los 50 años del Cine Club Cubanacán.