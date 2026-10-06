COI confirma siete candidaturas para los Juegos Olímpicos de 2036; la sede se decidirá en 2029

El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció este martes que Sudáfrica, Turquía, Alemania, Hungría, Qatar, India y Surcorea aspiran a albergar la cita estival de 2036.

No obstante, la entidad planetaria recordó que la pugna no está cerrada, pues los demás países con planes de ser sede tienen hasta el 31 de octubre para declarar su interés.

Tras el cierre oficial de las candidaturas, el Comité Ejecutivo del COI elaborará en marzo de 2027 una lista reducida de los países interesados, que posteriormente entablarán un diálogo con el organismo olímpico.

Dondequiera que se celebren los Juegos, una cosa nunca debe cambiar: los atletas deben ser el centro de todo lo que hacemos, declaró en un comunicado la presidenta del COI, Kirsty Coventry.

En el caso de ser escogida Qatar, que ya fue sede de la Copa Mundial de fútbol de 2022 y de los Juegos Asiáticos de 2006, eventos que volverá a organizar en 2030, los Juegos tendrían que posponerse más allá de su fecha tradicional de julio-agosto debido al calor.

El COI agregó que las sedes finalistas se darán a conocer en 2028, y que la decisión final se tomará a mediados de 2029.

(Tomado de Prensa Latina)