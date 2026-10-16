Cuba suma otra victoria y mantiene su paso perfecto en los Panamericanos de Béisbol 5

Las selecciones cubanas de Béisbol 5, de mayores y juvenil, sumaron hoy dos victorias cada una en los campeonatos panamericanos de Barquisimeto, Venezuela, para conservar sus invictos y confirmar sus aspiraciones de protagonismo continental.

Los equipos antillanos volvieron a combinar velocidad, reflejos y contundencia ofensiva sobre el terreno, en una jornada que exigió mayor resistencia a los juveniles, pero terminó con balance favorable para ambas escuadras.

La formación absoluta abrió su actuación con una barrida de 2-0 ante Venezuela, gracias a marcadores de 10-4 y 4-1, y repitió después la fórmula frente a México, al imponerse por 9-0 y 6-2.

Dos triunfos sin ceder parciales reforzaron el paso de una selección que llegó a Barquisimeto con el aval de sus coronas mundiales de 2022 y 2024 y la ambición de extender su dominio en el ámbito regional y ganar puntos para el ranking mundial.

Los mayores volverán este viernes a la cancha para enfrentar primero a Puerto Rico y después a Venezuela, dos compromisos que pondrán a prueba la continuidad de una racha construida sobre la presión ofensiva y el control de los intercambios.

La escuadra juvenil también celebró una victoria contundente ante Perú, al resolver el duelo por 2-0 con pizarras de 14-0 y 23-0, antes de afrontar un pulso mucho más exigente contra la representación venezolana.

Los anfitriones se llevaron el primer parcial por 7-6, pero los cubanos reaccionaron con un triunfo de 6-3 que llevó el enfrentamiento a un set decisivo, donde impusieron su autoridad con un categórico 8-0.

La remontada evidenció la capacidad de respuesta de una generación que defiende los títulos mundiales conquistados en 2023 y 2025 y persigue en esta cita continental uno de los cuatro boletos disponibles para la Copa Mundial de 2027.

México y Puerto Rico serán los próximos rivales de los juveniles, que buscarán mantener el ritmo ganador y avanzar hacia sus objetivos sin perder la concentración en un torneo donde cada partido puede marcar el rumbo de la clasificación.

Con cuatro triunfos en igual número de presentaciones por categoría, Cuba cerró otra jornada sin derrotas en Barquisimeto y mantuvo intactas sus aspiraciones, respaldada por dos equipos que han encontrado distintas maneras de mantenerse por la senda victoriosa.

(Tomado de ACN)