Encrucijada analiza el arte que se hace en las comunidades

Evento Análisis del Arte en las comunidades.

Transcurre la Jornada por la Cultura cubana y en medio de ella, en Encrucijada se realizó un evento de análisis del desarrollo del arte en las comunidades de Encrucijada.

Se tuvo en cuenta más allá de de las limitaciones materiales, que el territorio exhibe resultados alentadores en manifestaciones como la Literatura, la Música y la Danza. Los retos y las dificultades a las que se enfrenta la Cultura encrucijadense ante la escasez de recursos materiales, la diversidad y la globalización centraron los debates.

También se analizaron alternativas para el financiamiento de los principales eventos y que estos no pierdan la calidad y las formas para estimular materialmente a los premiados y a los que más se destacan en las actividades.

El encuentro constituyó en llamado a los trabajadores a prepararse en las condiciones actuales y realizar una mayor generalización de las expresiones artísticas más ricas en cuanto a diversidad cultural se refiere, con énfasis en el empleo de los Proyectos Comunitarios y el mejor uso de las redes sociales para divulgación del quehacer cultural del territorio, lo que abarca temas sociales, culturales, religiosos, políticos y ambientales, los que exponen de una u otra manera nuestras realidades.