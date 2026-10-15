Leopardos abrieron con victoria en el Sandino

📷Ramón Barreras

Los Leopardos estrenaron con victoria su engalanado estadio Sandino y sellaron el triunfo ante los Cocodrilos de Matanzas con un marcador de 10 carreras por cero.

La décima cayó justo al final del octavo capítulo para adjudicar el KO, y romper de este modo la racha adversa de 4 derrotas al hilo que traían desde Cienfuegos los comandados por Ramón Moré.

Mucho más productiva que en desafíos anteriores se mostró la ofensiva de los de casa destacando Luis Darío Machado en este acápite quien bateó de 3/3.

Por otra parte, el MVP del partido fue el abridor José Carlos Quesada que lanzó 7 entradas completas para lograr una blanqueada contra la ofensiva yumurina.

Este jueves, a la 1:30 P.M tendrá lugar el segundo enfrentamiento entre Cocodrilos y Leopardos desde el coloso anaranjado.