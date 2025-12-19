Un Geoparque en las montañas villaclareñas

Ubicado en las provincias de Villa Clara, Cienfuegos y Sancti Spíritus, se aprobó a finales del pasado mes de noviembre por el Consejo de Ministros, el tercer Geoparque de Cuba, Guamuhaya, ubicado la zona de mayor complejidad geológica de la Isla.

Este proceso de selección contó con un respaldo de diversas entidades nacionales y territoriales, además de un estudio geológico profundo durante dos años, por las características particulares del lugar, el cual alberga gran diversidad de Geositios que reflejan la complejidad y riqueza natural de la región y que posicionan al territorio como uno de lo más relevantes de Cuba y del Caribe.

Así lo explicó la Dra.C María del Carmen Velasco Gómez, delegada del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente en Villa Clara.

«La aprobación del sitio geológico también ofrece oportunidades para el desarrollo de un turismo sostenible basado en la interpretación del patrimonio natural y cultural», agregó la especialista.

La región abarca una extensión de 2 mil 143 kilómetros cuadrados, posee 50 geositios identificados como siete de valor internacional, nueve de valor nacional, 22 de valor regional y 12 de valor local, en un espacio donde se trabaja por la capacidad de adaptación, innovación y diálogo social.