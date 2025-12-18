Marrero Cruz: El Programa de Gobierno se ha tenido que ejecutar en condiciones adversas

Al informar a los diputados sobre el cumplimiento del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, el miembro del Buró Político del Partido y primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, dijo que el programa está alineado con las prioridades estratégicas, pero su éxito dependerá de la capacidad de jerarquizar tareas, ejecutar con mayor disciplina, reducir la dispersión, integrar actores y asegurar recursos esenciales, especialmente en energías, divisas y producción nacional.

El jefe de Gobierno comentó el amplio proceso de consulta y actualización al que se ha sometido el programa desde la presentación de sus resultados en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular del pasado mes de julio.

Como resultado de lo anterior, y en cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, se publicó a finales de octubre el programa de gobierno actualizado. A partir de este documento, y de conjunto con el Comité Central, se organizó un proceso de estudio y análisis del programa. Dicho proceso inició el pasado 15 de noviembre y tomará fin, concluyendo a finales del presente mes. “El objetivo es lograr su comprensión integral y determinar el papel que corresponde en su implementación a cada estructura, institución, actor de la economía y a la población”.

El primer ministro detalló que el Programa quedó conformado por 106 objetivos específicos, 342 acciones y 264 indicadores y metas.

Sobre el escenario en el que se desarrolla el programa de gobierno, Marrero Cruz puntualizó a los diputados que el crecimiento mundial se ha mantenido con niveles moderados, con estimaciones en torno al 3%, tendencia asociada a las fragmentaciones geopolíticas, las tensiones comerciales y la volatilidad de los mercados energéticos y logísticos.

Señaló que el contexto regional está marcado por la pretensión de Estados Unidos de reimplantar la Doctrina Monroe y de imponer un llamado orden internacional basado en reglas, subordinado a sus intereses. “Su estrategia de seguridad nacional concibe a la región como una zona de influencia absoluta”.

De acuerdo con Marrero Cruz, a esto “se suma la escalada contra la República Bolivariana de Venezuela y un extraordinario e irracional despliegue militar, bajo el falso e infundado pretexto de la lucha contra el narcotráfico”

“Muestra de ello fue la incautación de buques petroleros en el mar Caribe, un acto de brutal piratería internacional, así como la declaración del presidente Trump de ordenar un bloqueo total a todos los buques petroleros sancionados que se dirigieran a Venezuela”, dijo.

“En este escenario ya complejo, Cuba continúa enfrentando el impacto acumulado de la guerra económica, comercial y financiera del Gobierno de los Estados Unidos, reforzada en los últimos años con medidas coercitivas unilaterales que han incrementado tanto la severidad como la amplitud de las sanciones y su extraterritorialidad”, subrayó el primer ministro.

Esta política ha crecido un 49% en el último año y ha alcanzado más de 7,500 millones de dólares en perjuicio del PIB, con impactos directos en la disponibilidad de divisas, las operaciones financieras internacionales y la contratación externa, dijo.

“A lo anterior se añade el despliegue continuo de acciones subversivas y medidas de guerra no convencional, campañas mediáticas y la continuidad de un discurso agresivo contra el gobierno cubano, lo que ha obligado a evolucionar la confianza institucional y económica del país”.

Marrero Cruz explicó que, en general, el Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía se ha tenido que ejecutar en condiciones adversas, derivadas del acceso restringido a divisas, la inestabilidad del sistema energético nacional, las presiones inflacionarias generadas por la combinación de factores externos e internos, y las insuficiencias para organizar los recursos que demandan la población, la recuperación de la economía y el mantenimiento de las infraestructuras críticas del país.

Informó que, de las 90 direcciones asociadas a los diez objetivos generales del programa, se han cumplido 51 y el resto se encuentran en diferentes fases de implementación.

En la implementación del programa de estabilización macroeconómica se mantiene como tendencia positiva la reducción del déficit fiscal, el cual se estima alcanzará el 84% de lo planificado para el año. En la cuenta corriente se obtuvo un superávit que supera en más de 7,900 millones de pesos lo previsto.

Todos los territorios mejoran su resultado presupuestario y se prevé que cinco provincias cierren el año 2025 con superávit: Artemisa, Mayabeque, Matanzas, Villa Clara y Ciego de Ávila. Igualmente, 63 municipios alcanzarán un resultado similar, lo que representa tres provincias y siete municipios más que al cierre de 2024.

El presupuesto continúa respaldando subsidios esenciales, especialmente en la tarifa eléctrica, medicamentos, la canasta básica y otros precios mayoristas de productos que impactan a la población.

Se encuentran aprobadas las medidas para avanzar en el principio de subsidiar a las personas y no a los productos. “Como se ha anunciado, estas se implementarán cuando las condiciones estén creadas para evitar impactos no deseados”, dijo Marrero Cruz.

En el periodo, los esfuerzos se concentraron en continuar el proceso gradual de control del déficit fiscal y la ejecución del Presupuesto del Estado; estudiar e implementar medidas para flexibilizar las políticas y las normas de la inversión extranjera; así como la participación de nacionales radicados en Cuba y en el exterior con capacidad financiera para vincularse con los diferentes actores económicos.

Asimismo, se aprobó el perfeccionamiento de la organización salarial en el sistema empresarial y el funcionamiento del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales.

Señaló que se afianza la tendencia hacia una mayor disciplina en la ejecución del presupuesto del Estado y se consolidan las acciones de control fiscal, lo que ha permitido elevar la efectividad en la identificación de conductas de elusión y evasión fiscal.

El 98,2% de los contribuyentes obligados a abrir cuentas bancarias fiscales ya ha cumplido con este requisito. Los productores agrarios y el sector artístico son los que presentan mayor incidencia en cuentas pendientes, por lo que se está ejecutando un proceso de liquidación y se han establecido plazos para concluirlo.

En el período se realizaron más de 1 800 200 inspecciones, y se incrementó el control sobre los precios especulativos. Sin embargo, no se ha logrado la disminución deseada, debido a la falta de oferta en el mercado nacional y a violaciones que persisten.

El índice de precios al consumidor cerró en noviembre con una variación interanual del 14,95%. Aunque esta tasa se desacelera, continúa siendo alta, pues los precios crecieron en una magnitud significativa con relación al mismo período del año anterior.

La circulación monetaria alcanza aproximadamente 899,000 millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 17.9% respecto a 2024 y evidencia un exceso de dinero en la economía.

Marrero Cruz señaló que durante el segundo semestre, se ha trabajado intensamente en la preparación de las condiciones relacionadas con la transformación cambiaria y el nuevo mecanismo de gestión, control y asignación de divisas.

Persiste la insatisfacción por no avanzar suficientemente en la estabilización de la moneda nacional, el fortalecimiento de su poder adquisitivo y el incremento de la oferta de productos a precios accesibles. En este contexto, se aprobó un nuevo mecanismo de gestión con asignación propia de recursos.

Se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto-Ley sobre transacciones en divisas, que funciona como norma rectora, junto con tres disposiciones complementarias del Ministerio de Economía y Planificación y el Banco Central. Su objetivo es articular a todos los actores económicos, estimular la producción y las exportaciones, así como la comercialización de bienes y servicios para la población.

“Reiteramos que la dolarización parcial de la economía es una medida temporal y necesaria para dinamizar la actividad económica, propiciar el reordenamiento e incrementar los ingresos en divisas. Su implementación avanza dentro de los límites aprobados para todos los actores económicos en los siguientes ámbitos: el sector exportador, el pago a productores agropecuarios, las ventas mayoristas y minoristas en divisas, así como las operaciones en la Zona Especial de Desarrollo Mariel”, subrayó el jefe de Gobierno.

Explicó que de los 45 esquemas de autofinanciamiento en divisas aprobados, actualmente funcionan 31. “Esto ha permitido reanimar gradualmente producciones y crear condiciones para destrabar y otorgar mayor autonomía al sector exportador, fomentando su articulación con proveedores nacionales de bienes y servicios”.

“Como parte de las acciones de carácter prioritario, se implementan medidas para mitigar los impactos de la persecución financiera por parte del gobierno de los Estados Unidos. El objetivo es proteger los flujos de divisas del país y el funcionamiento de sus instrumentos de pago”, aclaró Marrero Cruz.

De igual manera, a partir de este 18 de diciembre se inicia un proceso de transformación del mercado cambiario. “En esta primera etapa existirán tres segmentos: dos de ellos con tasas de cambio fijas (una a 24 y otra a 120 pesos por dólar), y un tercer segmento con una tasa de cambio flotante que será publicada diariamente por el Banco Central de Cuba, en su condición de única autoridad monetaria del país”.

Explicó que los dos primeros segmentos de tipo de cambio se sostendrán de manera que no produzcan devaluaciones bruscas, dado su impacto negativo en el valor de la moneda nacional y el poder adquisitivo. “Esta política permite proteger a la población en operaciones básicas y sensibles”.

El tercer segmento facilitará que los exportadores y otros actores económicos vendan sus divisas a un precio competitivo, determinado por la oferta y la demanda, con el propósito de incentivar su entrada al mercado cambiario, agregó.

Comentó que de esta manera se crean las condiciones para avanzar hacia una etapa superior dentro del programa de estabilización macroeconómica del país.

Incrementar y diversificar los ingresos externos

En el marco del objetivo general de incrementar y diversificar los ingresos externos, el primer ministro informó que se aprobó una política para incentivar los servicios informáticos. “Esta autoriza esquemas de autofinanciamiento en divisas a empresas de software seleccionadas. Asimismo, se encuentra en proceso de actualización la política para fomentar las exportaciones del sector del conocimiento”.

Recordó que en la pasada Feria Internacional de La Habana Fihav 2025 se anunciaron nuevas decisiones para dinamizar la inversión extranjera directa. Entre ellas figuran: la comercialización mayorista para cualquier actor económico, el acceso directo a la compra de combustibles en divisas, un nuevo esquema financiero más flexible, la posibilidad de operar cuentas bancarias en el exterior, la reducción de los pasos de evaluación, la simplificación de trámites y documentación, la implementación del silencio administrativo positivo, facilidades para la selección y contratación de personal, y la autorización automática para empresas extranjeras que arriendan instalaciones turísticas.

Adicionalmente, se han iniciado negociaciones para operaciones swat de carácter selectivo y para la identificación de activos, con el fin de intercambiar la condonación de obligaciones de la parte cubana por la renuncia a futuros ingresos por parte de la contraparte. “Se ratifica que estas operaciones deben garantizar, ante todo, la soberanía sobre las divisas y la soberanía nacional”, apuntó el primer ministro.

Detalló que hasta el momento se han aprobado cinco directrices de negocios para proyectos inmobiliarios, así como las normas jurídicas para ordenar el comercio electrónico con pagos desde el exterior.

Asimismo, se completó la segunda etapa del reordenamiento de las entidades estatales autorizadas a gestionar el comercio exterior para las formas de gestión no estatal, reduciendo su número a 52 empresas.

A su vez, se adoptaron decisiones para estimular la sustitución de importaciones, evitando importar lo que se puede producir en el país.

Informó que hasta noviembre, las formas de gestión no estatal y las personas naturales habían realizado importaciones por un monto superior a los 2,200 millones de dólares, lo que representa un aumento del 26% con respecto al mismo período del año anterior.

Sobre el sector del turismo comentó que atraviesa una compleja situación, influenciada no solo por las afectaciones generales que afronta el país, sino también por campañas adversas en su contra. “Por ello, se trabaja intensamente en la diversificación y mejora de la calidad de su oferta”.

Comentó que, de modo general, las políticas aprobadas en diversos ámbitos constituyen una base sólida para mejorar la captación de divisas, dinamizar las exportaciones, atraer inversiones y fortalecer la inserción internacional del país en el próximo período.

Incrementar la producción nacional

Al referirse al propósito de incrementar la producción nacional, el primer ministro dijo que se observa una recuperación de las producciones agrícolas, aunque estas aún distan de satisfacer la demanda de la población.

Todos los territorios del país cumplen los indicadores de la agricultura urbana, suburbana y familiar. En este ámbito, se han incorporado más de 30 000 nuevos patios y parcelas familiares, así como unos 4 000 organopónicos, microorganopónicos y huertos intensivos.

En materia organizativa, se avanzó en la contratación con las distintas formas productivas para el próximo año.

La siembra de la campaña de fríos tendrá que incrementarse en un 12% con relación a la anterior.

Señaló que el proceso de elaboración de los balances de alimentos a nivel municipal mostró mejoras, aunque persisten deficiencias.

Se avanza en la creación de áreas de autoconsumo, aprovechando un potencial de más de 6 000 centros de trabajo; hasta la fecha, se ha implementado en el 73% de ellos. “Este es un proceso que debe ser concluido”.

Por otra parte, la industria y su cadena no alcanzan la recuperación deseada. La producción de azúcar crudo cerró al 42,5% del plan, y se incumplen varias metas de sus derivados.

“Este es un sector que resulta imprescindible recuperar por su impacto en el desarrollo económico y social del país. Durante el período, se ha mantenido un monitoreo semanal de la situación de los impagos a los productores”, comentó el jefe de Gobierno.

Sobre los atrasos en los pagos a los productores, dijo que alcanzan aproximadamente 1192 millones de pesos. “Aunque estos han disminuido en comparación con meses anteriores, las cifras siguen siendo elevadas. En este problema existen componentes subjetivos que exigen una solución inmediata”.

Por otra parte, señaló que con el propósito de incentivar la importación de materias primas y bienes intermedios, se aprobó la extensión del plazo de las bonificaciones y excepciones existentes. A su vez, se incorporaron unas 100 nuevas partidas arancelarias, que se aplican automáticamente a todos los actores económicos.

Se avanza en la concertación de contratos de producción entre el sector estatal y actores económicos no estatales, destacándose los sectores industrial, agrícola y alimentario.

“En términos prácticos, aunque se avanza en la siembra de productos, la organización de la contratación y el encadenamiento productivo, aún existen reservas por explotar. Ante las complejidades existentes, es imprescindible comprender que los alimentos más seguros con los que vamos a contar son aquellos que seamos capaces de producir nosotros mismos”, subrayó Marrero Cruz.

Redimensionamiento, desarrollo y gestión de la empresa estatal socialista

En el marco del redimensionamiento, desarrollo y gestión de la empresa estatal socialista y los demás actores económicos, el primer ministro dijo que se aprobó la constitución del Instituto Nacional para la Administración de Empresas Estatales. “Actualmente, se desarrolla el proceso de conformación de su estructura y la selección de sus cuadros y trabajadores”.

Durante el año, se constituyeron 77 nuevas mipymes estatales, alcanzando un total de 330. También se registraron 816 empresas privadas, con lo que el total asciende a 11 866, y dos cooperativas no agropecuarias, que suman 73. Continúan las acciones para el ordenamiento de sus objetos sociales.

Se aprobó el ordenamiento del comercio mayorista para los actores económicos no estatales, lo que elimina, entre otros requisitos, la obligación de que las operaciones mayoristas deban realizarse únicamente a través de entidades estatales.

La descentralización de la facultad de aprobación, por parte de los consejos de administración municipal, para la creación de entidades privadas y cooperativas no agropecuarias avanza a un ritmo lento, señaló Marrero Cruz. “Dicha facultad se ha otorgado a 65 municipios. Asimismo, se aplicó una metodología para el control y apoyo a las entidades que se declaran en pérdidas”.

Se comprobaron 869 entidades en dicha situación, de las cuales el 87% la mantiene, y se procedió al cierre parcial o total de 65. Entre las causas identificadas se encuentran la falta de sistemas contables adecuados, la omisión en el registro de ingresos y gastos, y una contabilidad deficiente.

Adelantó que una nueva medida que tendrá un impacto positivo en la reanimación económica es el Decreto-Ley sobre la asociación entre entidades empresariales estatales y privadas, aprobado por el Consejo de Estado. Esta norma incluye la posibilidad de realizar contratos de asociación económica con aportaciones y la creación de empresas mixtas entre actores privados y estatales.

Estas modalidades de negocio contemplan, además, contratos económicos de franquicia y la participación de nacionales radicados tanto en Cuba como en el exterior, que posean capacidad financiera para invertir. También se permite la adquisición, por parte de una entidad empresarial estatal, de participaciones en sociedades de responsabilidad limitada privadas, entre otras opciones.

En resumen, los institutos creados permitirán avanzar en el perfeccionamiento del desarrollo y la gestión del entramado empresarial del país, así como en su inserción efectiva en la economía. En este sentido, la política aprobada para los negocios mixtos entre el sector estatal y el privado tendrá un impacto positivo, comentó Marrero Cruz.

Perfeccionar la gestión estratégica para el desarrollo territorial

Con el objetivo de perfeccionar la gestión estratégica para el desarrollo territorial, el jefe de Gobierno señaló que se concluyó la certificación y se aprobaron todas las estrategias de desarrollo provinciales y municipales. Asimismo, se elaboraron las bases y proyecciones para el redimensionamiento de las estructuras y plantillas de los órganos locales del Poder Popular.

Finalizó el proceso de actualización y se presentó la versión definitiva de la propuesta de política para modificar el decreto sobre gestión estratégica del desarrollo territorial, la cual se encuentra en trámite para su próxima aprobación.

El Consejo de Ministros aprobó la política y el decreto para la descentralización territorial de competencias, lo que facilitará avanzar en este propósito.

Comentó que en el ámbito del perfeccionamiento de los servicios comunales, los organismos rectores metodológicos no han actuado en todos los casos con el rigor necesario, y cinco provincias no han concluido la transferencia de esta actividad al sistema empresarial.

“Ante el escaso avance en esta actividad, se decidió realizar una nueva actualización de la política aprobada, en correspondencia con las condiciones actuales”, dijo.

Para consolidar la administración de los presupuestos locales y mejorar la ejecución de la contribución territorial, se decidió que los municipios retengan el 50% de sus ingresos. Esto representa disponer de unos 5.500 millones de pesos adicionales para su desarrollo.

En síntesis, se avanza en la certificación y aprobación de las estrategias de desarrollo, así como en los marcos normativos para perfeccionar la gestión estratégica de los territorios.

No obstante, se requiere transitar a una etapa de mayor autonomía en el funcionamiento de los municipios.

Énfasis en la defensa ante retos regionales

El primer ministro comentó que ante el agravamiento de la situación regional, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior precisaron sus respectivos planes e intensificaron la preparación del personal, el armamento y la técnica. “Esto se realiza en cumplimiento de la sagrada misión de garantizar la defensa y la seguridad nacional, sustentada en la concepción estratégica de la Guerra de Todo el Pueblo”.

Agregó que dada la necesidad de concentrar los esfuerzos del país en la recuperación tras los daños ocasionados por el huracán Melissa, se decidió posponer la realización del ejercicio militar “Baraguá”.

Sin embargo, la activación del Consejo de Defensa Nacional y de los consejos de defensa provinciales, municipales y zonales, permitió el funcionamiento de estos órganos con la participación directa del pueblo, elevando su preparación para actuar en diferentes situaciones.

Se cumplió con el ejercicio “Meteoro 2025”, el cual demostró la necesidad de readecuar los planes previstos para ajustarlos a la magnitud de los eventos climáticos actuales.

Además, se desarrolló la cuarta jornada nacional de ciberseguridad, centrada en el empleo seguro de las tecnologías y servicios.

Unidades presupuestadas

De acuerdo con el primer ministro, se trabaja en el redimensionamiento de las unidades presupuestadas; de ellas, 58 transitaron en el año a empresas o al régimen de autofinanciamiento o tratamiento especial.

La verificación y agilización de trámites han incrementado el número de usuarios registrados y certificados en la plataforma Soberanía, quienes han accedido a los 15 servicios disponibles. A estos se sumarán otros 11 que se encuentran en desarrollo.

Se realizó un análisis para incluir a las personas en situación de vulnerabilidad económica, lo que permitirá mejorar su identificación y atención.

Perfeccionamiento de la actividad gubernamental

En el marco del perfeccionamiento de la actividad judicial, Marrero Cruz dijo que se desarrolló el segundo curso nacional para intendentes, que se está replicando en todo el país. Se realizaron 45 nombramientos de intendentes y quedan por cubrir cinco plazas.

La plantilla de cuadros gubernamentales a todos los niveles alcanzó el 90% de completamiento. “Funcionan los cuatro grupos de trabajo que, en cumplimiento de un acuerdo del Décimo Pleno del Comité Central del Partido, tienen el encargo de presentar propuestas para reducir plantillas infladas, lo que incluye el redimensionamiento de las estructuras a los diferentes niveles”.

Han sido atendidos más de 1,800,000 planteamientos presentados por los electores a los diputados, de los cuales se han respondido el 90.22%. Asimismo, se gestionaron 273,000 casos de la población, de los cuales el 54% concluyó con razón total o parcial.

En resumen, continúa siendo una prioridad la defensa de la patria socialista, la protección de la población y la economía, y en general, la seguridad nacional.

“En esta labor ha sido crucial el papel de los combatientes de los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior, en estrecho vínculo con las estructuras del Partido, el Gobierno y las organizaciones políticas, sociales y de masas”.

El redimensionamiento de la estructura del gobierno central

Por otra parte, el primer ministro informó que se decidió actualizar el trabajo sobre el redimensionamiento de la estructura del gobierno central, a fin de disminuir la cantidad de organismos de la Administración Central del Estado que la integran.

Para la atención integral a la política social, se constituyeron todas las comisiones a nivel nacional, provincial y municipal, así como los grupos en la demarcación del Consejo Popular.

Durante el año, han funcionado los grupos de trabajo que conducen los programas para el Adelanto de las Mujeres, la Estrategia Integral para la Prevención de la Violencia de Género, la atención a la Niñez, la Adolescencia y las Juventudes, la lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial, y la Revalorización de la Ruralidad.

Continúa la implementación del programa para fortalecer el sistema nacional de salud. “Pese a las acciones realizadas, se observa un deterioro en la mortalidad infantil, con una tasa de 9, superior a la del mismo período del año anterior, que fue de 7. La compleja situación epidemiológica actual ha requerido un esfuerzo superior. Las medidas adoptadas han permitido distribuir las incidencias, y se ejecutan acciones por nuestros científicos y expertos que contribuirán a la contención de estas enfermedades”.

Sobre el funcionamiento de los esquemas cerrados en divisas del Ministerio de Salud Pública y de Biocubafarma, Marrero Cruz dijo que han permitido disponer de 200 millones de dólares. “Este financiamiento ha posibilitado dar pasos discretos en la recuperación de la calidad de los servicios, aunque los ingresos aún son insuficientes para lograr mayores resultados y cubrir las afectaciones en el cuadro básico de medicamentos”.

Dijo que continúa implementándose el programa para elevar la calidad del proceso educativo. Entre otros aspectos, se realizó un análisis integral, de conjunto con los territorios, para desarrollar el reordenamiento de la red escolar.

Se cumple con la programación cultural y se ha fortalecido el vínculo con las personalidades del sector.

Además, se mantienen las acciones de preparación para el próximo ciclo olímpico y el seguimiento al sistema de atención a los atletas y glorias deportivas.

En cuanto al servicio de abasto de agua a la población, señaló que un promedio de 2 millones de habitantes presenta diariamente algún tipo de afectación.

Entre las principales acciones de recuperación se destacan el cambio de matriz energética en los equipos de bombeo y la rehabilitación de plantas potabilizadoras. “Se estima cerrar el año con el 67,2% de la población con servicio de agua gestionado de manera segura”.

El primer ministro afirmó que el programa de la vivienda no se cumple, afectado fundamentalmente por la baja producción local de materiales de la construcción y el déficit de cemento y acero. “Debe imprimirse mayor impulso a la construcción de viviendas a partir de contenedores marítimos, una alternativa viable para dar respuesta a este complejo problema social”.

Dinámica demográfica

Continúa la implementación de la política para la atención a la dinámica demográfica, subrayó Marrero Cruz.

Se realizó la proyección de la población cubana para el período 2025-2050, manteniéndose la tendencia de una baja fecundidad y de que fallezcan más personas que las que nacen.

Se prevé cerrar el año con 9.600.000 habitantes, y se proyecta que la población decrezca a 7.700.000 en el 2050. La proporción de adultos mayores pasará del 25,7% al 36,4%, y la población en edad laboral se reducirá de 5.900.000 a 4.100.000 personas.

“Esta tendencia demográfica nos alerta sobre la necesidad de considerar este asunto como un factor imprescindible para la planificación y la toma de decisiones, e incorporarlo debidamente en los planes y estrategias de desarrollo”, dijo.

Agregó que resulta contradictorio que continúen desvinculadas 226,800 personas en condiciones de estudiar o trabajar, lo que requiere la implementación de acciones más concretas a nivel comunitario.

Por otra parte, más de 800,000 personas están vinculadas al empleo informal, lo que representa el 20% de la ocupación total. “Esta distorsión del mercado laboral requiere ser corregida con urgencia”.

Apuntó que “continúa la implementación de las medidas salariales en los sectores de la salud y la educación”.

Además, “como reconocimiento al trabajo, se implementó una política para la redistribución de los salarios no ejecutados del fondo de las unidades presupuestadas”.

También, durante el período, se ejecutaron las medidas aprobadas que permitieron incrementar las pensiones hasta los 4,000 pesos, beneficiándose el 88% de los pensionados.

El primer ministro señaló que continúa el desarrollo y perfeccionamiento de los programas sociales, ratificándose entre los principales retos el incremento de la calidad en la prestación de los servicios.

Prevención y reducción del delito

Con relación a las directivas dirigidas a la prevención y reducción del delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, el primer ministro dijo que se han incrementado las sanciones, especialmente en los niveles inferiores de dirección.

“El registro delictivo, aunque mantiene cifras elevadas, continúa con tendencia a la disminución, reflejándose en la mayoría de las modalidades”, apuntó.

En el combate a los casos de drogas, señaló que se incrementan las decisiones y acciones dirigidas a cumplir la estrategia de equilibrio armónico entre la prevención y el enfrentamiento. “Se ratifica la política de tolerancia cero ante la producción, el consumo, la tenencia y el tráfico de drogas”.

“En 46 hechos delictivos enfrentados, se evitó la penetración de más de una tonelada de drogas, las cuales resultaron incautadas”.

De acuerdo con Marrero Cruz, se observa un crecimiento en los delitos contra el ganado, comportamiento que abarca la mayoría de los territorios, y cuya cifra sigue siendo alta.

Se enfrentan con rigor los delitos que atentan contra el orden económico y las manifestaciones de corrupción administrativa, los cuales persisten con afectaciones que impactan principalmente en los recursos financieros y materiales del Estado.

Se chequea sistemáticamente y con todo rigor los hechos de corrupción, y se adoptan las medidas más efectivas, tanto administrativas como penales, contra los responsables, sea quien sea.

No obstante, no se contiene, a pesar del enfrentamiento, la afectación a los recursos naturales y la flora y fauna silvestre, en especial debido a la minería ilegal.

En cuanto al enfrentamiento a las violaciones del ordenamiento territorial y urbanístico, se han erradicado más de 19,000 ilegalidades, el 97% de las previstas para el año.

“La integración entre el Ministerio del Interior, los órganos del Estado, los sistemas empresariales y los territorios ha demostrado su efectividad, como se pudo evidenciar en el cuarto ejercicio nacional desarrollado”, dijo el primer ministro.

“La expresión más efectiva en la batalla contra el delito, la corrupción y las ilegalidades radica en que cada cual exija y controle lo establecido en su radio de acción, pues este no es un combate exclusivo de los órganos especializados, sino una tarea de todos.

“En medio de las complejidades actuales, constituye una exigencia cerrar filas ante cualquier manifestación delictiva, profundizar en las causas y condiciones que dan lugar a estos hechos, y fortalecer el control interno, con la conducción de los cuadros y la participación de todos los trabajadores”, subrayó.

Recuperar el sistema electroenergético nacional

Con relación al programa para recuperar el sistema electroenergético nacional, Marrero Cruz señaló que se han destinado, en medio de complejas condiciones financieras, 1,150 millones de dólares. Esto ha permitido recuperar 422 MW en generación distribuida, superando los 1,000 MW, y otros 228 MW en generación centralizada. Asimismo, se han sincronizado 778 MW con la instalación de 41 parques solares fotovoltaicos, los cuales logran producir más del 30% de la generación total del país en las horas pico de irradiación.

Se prevé terminar el año alcanzando aproximadamente 1,000 MW adicionales en capacidad renovable, incrementando así su participación en un 7% con relación a 2024, lo que nos permitirá llegar al 10% de la matriz energética.

“No obstante el trabajo realizado, la situación del sistema electroenergético nacional continúa siendo muy compleja, con un déficit promedio diario de entre 1,500 y 1,700 MW”, apuntó.

“En los últimos días, el déficit ha superado los 2,000 MW, lo que provoca afectaciones al servicio durante las 24 horas, acentuando el malestar en la población y los perjuicios a la economía.

“Este déficit se debe fundamentalmente a la inestabilidad de la generación eléctrica y a la falta de combustible para la generación distribuida, con cerca de 1,000 MW de capacidad indisponible por esta causa”.

Gobierno en ciencia e innovación

En cuanto a la gestión del gobierno en ciencia e innovación, el jefe de Gobierno informó que se llevaron a cabo, entre otras acciones, la revisión y actualización de la cartera de proyectos. Se estructuraron 11 proyectos estratégicos de ciclo completo. Se han recertificado cuatro empresas de alta tecnología y se aprobaron cinco nuevas.

“En una primera valoración del impacto del conocimiento en el desarrollo económico del país, se determinó que su aporte representa el 35% de las ventas netas totales y el 55% de las exportaciones de bienes y servicios”, dijo.

En materia de transformación digital, agregó, “se aprobó la creación del consorcio de inteligencia artificial y se desplegó la solución de historias clínicas digitales en cinco centros hospitalarios”.

El proceso de implementación de la Ley de Comunicación Social revela que el 62% de las entidades se encuentra en un nivel medio de cumplimiento, “lo que indica que aún existen aspectos por superar”.

Además, el 51% de las organizaciones solicitaron al Consejo de la Marca País la autorización de uso.

En sus palabras finales, el primer ministro señaló que el estudio y análisis del programa de gobierno constituye un proceso político de gran importancia. “Las propuestas que de él se deriven se tendrán en cuenta para la elaboración del programa de gobierno del año 2026, con el fin de identificar todas las reservas que debemos incorporar al plan”.

Por objetivos, los que han recibido mayor cantidad de propuestas son: el objetivo número uno, con 8,000 propuestas (25%); el número siete, con 6,000; el tres, con 5,000; el cuatro, con 2,000; y el ocho, con 2,000. Hasta el momento, el objetivo con menor cantidad de propuestas es el número diez.

Destacan, además, 649 propuestas relacionadas con la incorporación de nuevos objetivos generales.

El primer ministro señaló que las principales propuestas realizadas se relacionan, en primer lugar, con el incremento de la producción nacional de alimentos; seguido de la reducción de la inflación, el control de los precios, el principio de subsidiar a las personas y no a los productos, la consolidación de la bancarización, elevar la calidad del proceso docente educativo, fortalecer el Sistema Nacional de Salud, el proceso de contratación con las formas productivas, el perfeccionamiento de la empresa estatal socialista e impulsar la transición energética.

Comentó que la perspectiva de la economía cubana para el presente año es de bajo crecimiento. “Esto se debe a limitaciones objetivas, en especial la insuficiencia de ingresos en divisas, la inestabilidad del sistema eléctrico nacional y el desabastecimiento de combustible, pero también por insuficiencias propias. Incrementar la disponibilidad de divisas es nuestro principal desafío”.

Agregó que la búsqueda de alternativas y soluciones viables pasa por nuevas fórmulas para la relación entre los diferentes actores económicos, así como por una mayor flexibilidad para la inversión extranjera. “Estas son políticas aprobadas que deben comenzar a dar resultados en el 2026”.

“A partir de la publicación del programa de gobierno, varios especialistas han propuesto recetas y fórmulas. Si bien muchas son válidas, otras se limitan al qué y no al cómo, alejándose de nuestra realidad objetiva y sin considerar el recrudecido bloqueo y sus impactos en la economía. Hay medidas de las que estamos conscientes de que se deben implementar; muchas de ellas aprobadas desde el 2024, pero no podemos hacerlo por el impacto negativo inmediato que tendrían en la población, especialmente en el poder adquisitivo de salarios y pensiones”, comentó.

Además, señaló que el proceso de discusión y análisis del programa exige el esfuerzo mancomunado de todos y constituye un espacio para mirarnos críticamente y decidir qué más se puede hacer para su implementación.

“De las propuestas que emanen de este proceso, se garantizará el apoyo al programa de gobierno en la búsqueda colectiva de soluciones, identificando las principales alternativas para su implementación, tal y como hicimos en los años 90 con los parlamentos obreros”.

El primer ministro comentó que la decisión de posponer el Noveno Congreso del Partido constituye un llamado al ahorro de recursos y al esfuerzo concentrado para avanzar en la implementación del programa de gobierno, en busca de soluciones a los problemas actuales que afectan a nuestro pueblo.