Más energía fotovoltaica

El parque solar fotovoltaico La Moza, en el municipio Manicaragua, se encuentra en etapa de terminación. Las brigadas especializadas laboran en detalles constructivos y tecnológicos a fin de declarar concluida la obra asumida a finales de septiembre por la Empresa de Fuentes Renovables de Energía Manicaragua, como inversionista principal y la Unidad Básica Obras Varias de la Empresa Constructora Militar #3 Villa Clara.

Según Aurelio Peraza González, ejecutor de obra, en la parte constructivas se trabaja en los accesos a los inversores, colocación de barandas, carpintería y pisos de garitas, pintura y sistema de señalización. Quedan pendientes la fundición de pilotes contra huracanes y drenajes.

Mientras, en la parte tecnológica, el ingeniero Yunier Argüelles Domínguez refirió que se efectúa la colocación de rabizas, componentes de conexión a tierra como protección del sistema.

En el nuevo emplazamiento fotovoltaico, ya la línea eléctrica que conecta el parque con la subestación La Moza de 110 Kilovoltios está lista y se calentó en fase de prueba por la Empresa Eléctrica.

Con 7 inversores y un total de 42588 paneles, la capacidad de potencia del parque es de 21,8 Megawalt.

Concluidos los detalles constructivos y tecnológicos y en espera de la asistencia técnica china, se procederá al arranque y sincronización al Sistema Eléctrico Nacional, proceso que requerirá una etapa de prueba y asimilación de la tecnología para declarar concluida la obra ejecutada con rigor y en tiempo por ingenieros, técnicos y constructores.

Antes de finalizar el mes marzo, desde el municipio montañoso villaclareño, se aportarán 21,8 MW de los 100 en energía fotovoltaica en el país según declaración del primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz Canel, en la reciente comparecencia ante la prensa.