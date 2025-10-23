Tormenta tropical Melissa avanza lentamente en el Caribe

La tormenta tropical Melissa se desplaza en la mañana de este jueves con lento movimiento sobre aguas del mar Caribe central, al sur de las Antillas Mayores, informó el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología (Insmet), en su Aviso de Ciclón Tropical No.5.

A las seis de la mañana, el centro del organismo ciclónico se localizó en los 15 grados de latitud Norte y 75 grados de longitud Oeste, a unos 370 kilómetros al sudeste de Kingston, Jamaica, con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y rachas superiores.

La presión central ascendió a mil dos hectoPascal, mientras la velocidad de traslación se estimó en seis kilómetros por hora, con dirección oeste-noroeste y ligeras fluctuaciones, precisó el Insmet.

De acuerdo con el pronóstico, en las próximas 24 horas el sistema mantendrá similar velocidad, inclinando gradualmente su trayectoria al noroeste y luego al norte, con condiciones oceánicas y atmosféricas favorables para su intensificación.

El Centro de Pronósticos subrayó que, debido a la época del año y a la permanencia del fenómeno sobre aguas cálidas, se mantiene estrecha vigilancia sobre su evolución y futura trayectoria, por el peligro potencial que representa para el área geográfica de influencia del Caribe.

La Defensa Civil de Cuba recordó desde sus redes sociales, la importancia de cumplir medidas preventivas como la evacuación de desechos sólidos, la limpieza de alcantarillas, ríos y canales, el acopio de alimentos, la atención a personas vulnerables y el acondicionamiento de centros de protección.

El próximo aviso de ciclón tropical relacionado con Melissa se emitirá a las seis de la tarde de hoy jueves, puntualizó el Insmet.

Debido a la importancia de la información, la ACN reproduce íntegramente el Aviso:

CENTRO DE PRONÓSTICOS, INSMET.

Fecha: 23 de octubre de 2025. Hora: 06:00 am.

AVISO DE CICLÓN TROPICAL No.5.

TORMENTA TROPICAL MELISSA.

… Melissa con lento movimiento en el mar Caribe…

El próximo aviso de ciclón tropical relacionado con este sistema se emitirá a las seis de la tarde de hoy jueves.