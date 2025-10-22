Cargando ahora
La higienización en Villa Clara es, hoy más que nunca, una tarea de todos

✍🏻 Lis Haydee Martín

El escenario epidemiológico de Villa Clara exige nuestra máxima atención. La circulación simultánea de dengue, Oropouche y el preocupante retorno del Chikungunya, con la provincia entre 8 las más afectadas del país, enciende las alarmas de la salud pública.

Las cifras son contundentes: más de 2000 ingresos por síndromes febriles en la última semana, 519 de ellos en una sola jornada. Estos datos no son estadísticas frías; reflejan un riesgo real en nuestros barrios.

Si bien las condiciones climáticas influyen, la batalla decisiva se libra en el terreno: en el saneamiento ambiental. Y es aquí donde se observan las brechas más peligrosas.

La lucha antivectorial hoy se ha visto deteriorada por la falta de personal, equipamiento y productos indispensables. Esta lidia, además, con la persistencia de la negligencia ciudadana y con problemas objetivos que agudizan la crisis.

La respuesta se ha activado y las autoridades del Partido y el Gobierno han orientado aplicar la máxima disciplina y rigor. La orientación ha sido clara: reforzar la logística, asegurar los equipos de fumigación y movilizar al personal necesario, retomando la experiencia organizativa del enfrentamiento a la COVID-19.

 Doctor Neil Reyes Miranda, director del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología.

Salud Pública, por su parte, refuerza sus protocolos y subraya la urgencia de fortalecer la pesquisa activa de síndromes febriles e insiste en la efectividad de la fumigación extra e intradomiciliaria.

El momento no admite demoras ni justificaciones. La actual situación epidemiológica exige una respuesta sincronizada y activa, una respuesta que el pueblo aún espera.

Demanda, asimismo, la máxima agilidad de los organismos responsables de la higiene comunal, quienes deben realizar una recogida obligatoria y sistematizada de basura para evitar la acumulación de desechos sólidos y no agravar la realidad existente.

Este contexto impone una rápida respuesta, ya que la higienización no es una opción, es una tarea de primer orden.

