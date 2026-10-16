Denunció Cuba amenazas a la paz en Consejo de Seguridad

Cuba denunció ante el Consejo de Seguridad de la ONU la persistencia del genocidio contra el pueblo palestino, las agresiones militares en Oriente Medio y el impacto de las políticas de coerción sobre la paz y la seguridad internacionales.

El Representante Permanente de Cuba, Embajador Ernesto Soberón Guzmán, responsabilizó a Israel, con apoyo de Estados Unidos, de continuar violaciones de la Carta de la ONU y del Derecho Internacional.

El diplomático rechazó las acciones israelíes contra la población palestina, caracterizadas por el uso desproporcionado de la fuerza, el empleo del hambre como método de guerra, la destrucción de infraestructura civil y las restricciones a la asistencia humanitaria.

Señaló el incumplimiento del alto el fuego de 2025 y de la primera fase del Acuerdo de Paz en Gaza, así como la expansión de prácticas coloniales ilegales, incluido el control israelí sobre el 70 por ciento de la Franja de Gaza y la proyección de más de mil 200 viviendas para colonos en Cisjordania ocupada.

Soberón Guzmán reiteró que la solución de la cuestión palestina es condición indispensable para una paz duradera en Oriente Medio, respaldó el establecimiento de un Estado palestino independiente dentro de las fronteras anteriores a 1967 y con Jerusalén Oriental como capital, y defendió el derecho al retorno de los refugiados.

Exigió la admisión inmediata de Palestina como Estado Miembro de pleno derecho de la ONU y la preservación del mandato de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, UNRWA, frente a intentos de debilitar sus operaciones.

En el plano regional, condenó los ataques israelíes contra el sur del Líbano y reclamó la retirada total de Israel del Golán sirio y de los demás territorios árabes ocupados.

Rechazó también los ataques militares estadounidenses contra Irán, por su contribución a la escalada de tensiones.

El Embajador advirtió que las doctrinas basadas en la coerción y la llamada “paz mediante la fuerza” profundizan los conflictos y amenazan la seguridad internacional.

Señaló que estas políticas tienen expresión en América Latina y el Caribe, donde las acciones de Estados Unidos comprometen la condición de Zona de Paz.

Denunció la agresión multidimensional contra Cuba y el recrudecimiento extremo del bloqueo económico, comercial y financiero, agravado por un cerco energético cuyos efectos equiparó a los de un bloqueo naval, considerado acto de guerra en el Derecho Internacional.

Subrayó que estas medidas, junto con las amenazas de agresión militar, constituyen una política de castigo colectivo contra el pueblo cubano, sustentada en la falsa premisa de que Cuba representa una amenaza para Estados Unidos.

Finalmente, alertó sobre las graves consecuencias de una agresión militar contra Cuba para la paz y la estabilidad hemisférica, y ratificó la determinación del pueblo cubano de preservar su independencia.

(Con información de Cuba MINREX)