Ministerio de Justicia habilita en la plataforma digital Soberanía la solicitud en línea de los antecedentes penales

El Ministerio de Justicia habilitó la posibilidad de solicitar el servicio digital en línea de los antecedentes penales a través de la plataforma digital Soberanía, un servicio disponible desde cualquier dispositivo con conexión a internet, el cual permite iniciar y dar seguimiento a la certificación sin acudir presencialmente a las oficinas del Registro Central de Sancionados.

Con este nuevo servicio, que forma parte del proceso de transformación digital de los servicios jurídicos y que está en sintonía con las transformaciones económicas y sociales del país, el Ministerio de Justicia posibilita la solicitud en línea de los antecedentes penales a través de la dirección www.soberania.gob.cu sin necesidad de acudir presencialmente a una institución.

Para esto el solicitante deberá autenticarse en la plataforma Soberanía mediante la Identidad Digital Certificada; después podrá seleccionar el servicio, completar el formulario en línea y efectuar el pago correspondiente mediante las plataformas electrónicas habilitadas. El documento digital emitido llevará la firma electrónica certificada del registrador correspondiente, y su autenticidad podrá verificarse utilizando el código del Caso y el PIN que será notificado en el propio documento de certificación.

Quienes aún no dispongan de su identidad digital, deberán completar previamente el proceso de registro y certificación, pasos que aparecen descritos en la sección de preguntas frecuentes en dicha plataforma digital.

El Ministerio de Justicia precisa que esta modalidad no sustituye la atención presencial que brindan las oficinas del Registro Central de Sancionados, sino que constituye una alternativa complementaria para acercar estos servicios a la población.

Este servicio puede utilizarse sin consumo de datos móviles, lo cual favorece un acceso más equitativo y permite dar seguimiento al trámite mediante notificaciones oficiales en cada una de las etapas del proceso, reforzando la transparencia y la comunicación con los solicitantes.

Las personas que no dispongan de conectividad o presenten limitaciones en el uso de las tecnologías continuarán recibiendo el acompañamiento de las instituciones competentes, en particular de la red de Joven Club de Computación y Electrónica, y los miembros de la Unión de Informáticos de Cuba.

Se ratifica la resolución 284/2025 del ministro de Justicia que respalda el uso de las certificaciones digitales que expiden los registros centrales, las cuales tienen el mismo valor y eficacia jurídica que los expedidos en soporte de papel.

Con este nuevo servicio el Ministerio de Justicia y el Centro de Gobierno Digital reafirman el compromiso del Gobierno Cubano de facilitar el acceso a servicios esenciales reduciendo la burocracia, los tiempos de espera y los desplazamientos innecesarios para la población.