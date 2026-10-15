Díaz-Canel denuncia presiones de EE. UU. ante la próxima votación contra el bloqueo en la ONU

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, denunció este 15 de octubre las presiones que ejerce el Gobierno de Estados Unidos sobre otros países para conseguir respaldo internacional a su política contra Cuba, en vísperas de una nueva votación en la Asamblea General de Naciones Unidas.

«La crueldad del castigo colectivo que EE. UU. aplica al pueblo de #Cuba es tan injustificable que, a las puertas de una nueva votación en la ONU sobre la resolución contra el #bloqueo, presiona desesperadamente a naciones soberanas para que respalden su actuación genocida», señaló el mandatario cubano en sus redes sociales.

En un segundo mensaje, Díaz-Canel sostuvo que estas gestiones diplomáticas evidencian el aislamiento de Washington: «Ese frenético despliegue sobre líderes y funcionarios internacionales, visible en estos días, es la mejor evidencia de lo solos y aislados que están ante el mundo en su política contra #Cuba, de la falta de un respaldo auténtico y de cómo la razón está de nuestra parte».