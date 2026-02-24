Susely Morfa en Encrucijada: «Hay que acompañar a nuestra gente en la comunidad»

✍🏻📸Oscar Salabarría/ CMHW

Desde la UEB Pispavón, perteneciente al municipio villaclareño de Encrucijada, la integrante del Comité Central del Partido y su primera secretaria en esta central geografía, Susely Morfa González, y la gobernadora Milaxy Yanet Sánchez Armas, llamaron a acelerar la instalación de tecnología solar en los modernos sistemas que garantizan la reproducción de ciprínidos, un plan que asciende a 90 millones de larvas, de acuerdo con Lázaro Soto Acosta, el director.

«Es muy importante el pescado para aportar al balance de proteínas de la provincia, el municipio y también el de la comunidad. Las personas que viven alrededor de estas instalaciones tienen que sentirse identificados y formar parte del todos los procesos», coincidieron la secretaria y la gobernadora, al intercambiar con directivos, especialistas y trabajadores de Pispavón.

Más tarde, en la Casa de abuelos de Calabazar de Sagua, las máximas autoridades de la provincia dialogaron con los 20 adultos mayores que allí reciben prestaciones del sistema de salud, cultura y deporte. Allí indicaron multiplicar el ejemplo positivo de la Empresa Agroindustrial de Granos «Emilio Córdova», de Encrucijada, en la atención esmerada a personas en situación de vulnerabilidad.

«Las bases productivas de cada territorio y las formas de gestión no estatal han contribuido siempre con la atención a instituciones asistenciales, hogares maternos y de ancianos, y hoy tenemos que unirnos más que nunca ante el genocida cerco petrolero del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo cubano. Aquí no vamos a detenernos jamás», subrayó la primera secretaria del Partido en Villa Clara, tras recorrer el nuevo mercado agropecuario estatal de Calabazar.