Villa Clara: solidaridad y arte frente al bloqueo

✍️ Roxana Soto del Sol

📷Oscar Salabarría Martínez

La donación de estaciones portátiles de energía eléctrica, con potencia superior a los tres y seis kilovatios, para asegurar equipos fundamentales en las salas de cuidados intensivos en centros hospitalarios devino evidencia de cómo la solidaridad del sector no estatal se articula con el sistema de salud para proteger la vida de los pacientes graves, declaró Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primera secretaria en el territorio.

Agregó que, aunque estas instituciones disponen del combustible necesario para sus grupos electrógenos de emergencia, los acumuladores donados permitirán mantener en funcionamiento continuo las máquinas de anestesia y los monitores de pacientes graves, además de prevenir fallos técnicos derivados del desgaste por exceso de horas de explotación ininterrumpida.

De igual forma, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba en Villa Clara asume desde febrero pasado el traslado de pacientes de hemodiálisis, una labor que garantiza la asistencia de estos enfermos a sus sesiones de tratamiento y que se suma al esfuerzo colectivo por preservar la vida en medio de la crisis energética y de combustibles.