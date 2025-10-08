Simultánea de ajedrez rinde tributo al Che

La ciudad de Santa Clara acogió una simultánea con 100 tableros de ajedrez para así rendir homenaje a Ernesto Che Guevara y en saludo al aniversario 100 del cumpleaños de Fidel.

El parque Vidal, escenario del concurrido movimiento ajedrecístico, acogió entre los participantes a atletas de los equipos escolares y juveniles de Villa Clara y estudiantes de diversas enseñanzas.

Tablero al frente, estuvieron los GM Jesús Nogueiras y Ermes Espinosa así como otros ajedrecistas de destacada trayectoria en este deporte.

La salud del juego ciencia en la provincia ve en espacios como este, la oportunidad de crecimiento en diferentes niveles competitivos.