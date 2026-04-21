Definidos los siete refuerzos de cada equipo para la IV Liga Élite del Béisbol Cubano

Hoy se anunciaron los nombres de los siete refuerzos escogidos por los seis equipos que intervendrán en la venidera IV Liga Élite del Beisbol Cubano (LEBC), a partir del 2 de mayo.

Los mentores de cada conjunto priorizaron los renglones de juego considerados menos fuertes y acoplaron bien sus respectivas nóminas para brindar un mejor espectáculo. Máxime cuando se concedió la respuesta positiva para acoger el certamen, a pesar de las condiciones actuales.

Cocodrilos de Matanzas: Yulieski Remón (GRA), Sammy Benítez (GRA), Yanielquis Duardo (SSP), Rafael Álvarez (CMG), Jenier Álvarez (PRI), José Carlos Quesada (VCL), Naikel Cruz (MTZ).

Leñadores de Las Tunas: Yankiel Mauris (SSP), Islay Sotolongo (CFG), Fernando de la Paz (CAV), Mailon Tomás Alonso (CAV), Enyer Fernández (GTM), Osmán Caruncho (VCL) y Rodolfo Soris (CMG).

Leones de Industriales: Yunier Batista (CAV), Fernando Betanzo (CAV), Tailon Sánchez (PRI), Alberto Hechevarría (IJV), Félix Rodríguez (CFG), Jonathan Bridón (CAV), Alexei Ricardo (GRA.

Cazadores de Artemisa: Harold Vázquez (SCU), Raider Sánchez (SCU), Juan Manuel Pérez (PRI), Alexei Ramírez (PRI), Erlis Casanova (PRI), Yordanis García (IJV) y Dairon Casanova (VCL).

Cachorros de Holguín: Leonel Moas (CMG), Luis Vicente Mateo (CFG), Richel López (CFG), Juan Danilo Pérez (GRA), Rubén Rodríguez (LTU), Leonardo Alarcón (GRA) y José Luis Braña (SSP).

Huracanes de Mayabeque: Frederich Cepeda (SSP), Yordanis Samón (CMG), Yeison Martínez (SCU), Leodan Reyes (PRI), Frank Denis Blanco (PRI), Yohannis Hernández (SSP) y Yasiel Ajete (PRI).

La etapa clasificatoria de esta IV LEBC se disputará del 2 de mayo al 19 de junio, con 40 juegos por equipo en subseries de cuatro partidos.

Además, la fase semifinal se llevará a cabo del 21 al 30 de junio, y la final se disputará del 2 al 10 de julio. Ambas fases se desarrollarán bajo el sistema competitivo de siete juegos y se impondrá el conjunto que primero llegue a cuatro victorias.

Esta IV LEBC será clave para la selección del equipo que representará a la Isla en los muy cercanos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, principal evento del año para el deporte cubano.

(Tomado de Jit)