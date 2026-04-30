FIFA anuncia nuevas disposiciones rumbo a la Copa del Mundo

El Consejo de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) anunció nuevas disposiciones rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Directivos del ente rector del balompié a nivel mundial se reunieron en la ciudad canadiense de Vancouver, una de las sedes de la magna lid de este verano, para debatir un grupo de modificaciones que contribuirán al mejoramiento de la cita.

Entre las principales medidas adoptadas sobresale un aumento del 15% adicional de los recursos, que ascienden a un total de 871 millones de dólares, que se distribuirán entre los 48 participantes.

El Consejo de la FIFA aprobó dos cambios en el reglamento relacionados con los jugadores que abandonan el terreno en protesta directa por una decisión arbitral y los jugadores que se cubren la boca cuando hablan con los oponentes en situaciones de confrontación.

También trascendió que, tras la creación del Equipo Femenino de Refugiadas Afganas, se decidió cambiar la reglamentación vigente para permitir la participación del conjunto en torneos oficiales de la FIFA.

(Tomado de Prensa Latina)