Los villaclareños dicen sí por la Patria este 1ro de Mayo

En el año del Centenario del Comandante en Jefe, Fidel Castro, los santaclareños volvimos a nuestra plaza este Primero de mayo, porque la Patria se defiende.

En una marcha encabezada por el sindicato de civiles de la defensa, una representación de los hombres y mujeres de la ciudad de Marta Abreu y el Che Guevara, reafirmaron este Día Internacional de los Trabajadores, que Cuba es una tierra de paz y armonía, aún frente a burdos intentos de someternos y doblegarnos.

Acompañados por Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular y las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en Villa Clara, la clase obrera del centro de la isla colmó, como cada año, la histórica avenida de los desfiles, muestra irrevocable de resistencia y unidad, de apoyo y confianza en el camino socialista que construimos.

Junto al pueblo que Fidel calificó de vencedor de dificultades y obstáculos, también estuvieron los amigos que, desde diversas naciones del mundo y frente a amenazas inmensas, llegaron hasta aquí para reafirmar que Cuba, la hermana solidaria, no está ni estará sola.

Foto: Arelys María Echevarría las fotos