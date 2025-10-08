Celebra medio siglo IPVCE villaclareño

Con una ofrenda floral al Comandante Ernesto Che Guevara, comenzó la celebración por el medio siglo de vida del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) Ernesto Guevara.

El acto, cargado de memoria y compromiso, reunió a la comunidad educativa para honrar cinco décadas de ser faro de pensamiento crítico y cuna de talentos.

El homenaje no solo miró al pasado fundacional, sino que reconoció a quienes han sido pilares de esta obra. En un momento de profunda emotividad, se rindió tributo a uno de los fundadores, Alejandro Gerbacio Araujo Rodríguez, por su invaluable contribución a la formación integral de los jóvenes.

La constancia y la entrega silenciosa también tuvieron su espacio, con un reconocimiento a los trabajadores con más de 40 años de servicio. Nombres como Rosa de la Paz Cárdenas, Pedro Abraham Cid Gómez y María Luisa Broche Hernández, entre otros, fueron ovacionados, representando el compromiso diario que ha sostenido al centro.



De igual forma, se reconoció a Litz Fernanda Mariño Martínez como la estudiante más integral de la generación 50 de la institución.

Además, en el acto se reconocieron a los estudiantes medallistas internacionales del Centro de Entrenamiento de Concursos, que por cinco años consecutivos ha logrado el primer lugar nacional.

Con la certeza de que “el presente es de lucha, el futuro nos pertenece”, el IPVCE Ernesto Che Guevara cerró su jornada de aniversario. Medio siglo después de su fundación, su legado sigue vivo, multiplicando esperanzas y formando líderes desde el corazón de Cuba.