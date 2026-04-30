Pesista cubana Marifelix Sarría conquista tres medallas en el Campeonato Panamericano de Panamá 2026

Tomado de JIT

La cubana subtitular mundial Marifelix Sarría, de la división de +86 kilogramos, conquistó hoy medallas de oro, plata y bronce en el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas de Panamá 2026.

La corona de la cienfueguera llegó en el ejercicio de envión, en el que realizó un primer intento válido sobre 156 kilogramos y luego dominó los 161.

Para su tercera salida pidió 164 kg, pero estos le fueron esquivos, aunque logró elevar y sostener la barra. Según el criterio de los jueces, una flexión de sus codos provocó la anulación del movimiento.

La ecuatoriana Liseth Ayovi (160 kg) y la estadounidense Mary Theisen-Lappen (159 kg), por ese orden, ocuparon los puestos dos y tres en esa prueba.

Previamente, en la de arranque, Sarría completó cargadas de 114, 117 y 119 kilogramos que le alcanzaron para ocupar el tercer puesto del podio.

El cetro lo consiguió Ayovi (121 kg) y el segundo escaño quedó en poder de la venezolana Naryury Pérez (120 kg).

En el biatlón, la representante de Ecuador conquistó el metal dorado con acumulado de 281 kg, Sarría la secundó con un kilo menos y Theisen-Lappen se apropió del bronce con sumatoria de 271 kg.

La excelente actuación de Marifelix se une a la protagonizada entre los hombres por Otto Oñate, tres veces plateado en la categoría de 60 kilogramos.

De tal forma, Cuba sella su participación con un oro, cuatro medallas de plata y una de bronce, a lo que se suma que sus exponentes fortalecieron la preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, pues ambos son fuertes candidatos a reinar