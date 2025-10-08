Desde Santa Clara, el homenaje eterno al Guerrillero Heroico

Con el tradicional cambio de flores al Che y a su destacamento de refuerzo, inició el homenaje del pueblo villaclareño al Guerrillero Heroico en el aniversario 58 de su muerte.

Los estudiantes del Instituto Preuniversitario Comandante Ernesto Che Guevara fueron los protagonistas de este momento donde la solemnidad y recogimiento inspira para continuar el camino y el legado de uno de los hombres paradigmas de los siglos XX y XXI.

En la conmemoración, cerca de 100 alumnos de diferentes centros escolares, recibieron la pañoleta azul, simbolo que los convierte en miembros de la Organización de Pioneros José Martí.

Así, desde este lugar que resguarda los restos del Che y de sus compañeros de guerrilla, el pueblo dio muestra del amor y el respeto que se le profesa en esta tierra al Guerrillero Heroico.