Desarrollan Pleno Extraordinario del PCC en Villa Clara

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, y Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central, presidieron hoy en Santa Clara el Pleno Extraordinario del Comité Provincial del Partido en Villa Clara.

El encuentro, que forma parte de una ronda de análisis con las direcciones partidistas territoriales tras la celebración del XI Pleno del Comité Central en diciembre, tuvo como objetivo alinear a toda la militancia con las prioridades del país desde el inicio del año 2026, calificado como un período complejo por la situación económica nacional, agravada por la política agresiva del gobierno de Estados Unidos, destacó en X la Presidencia.

Durante la sesión, la dirección del Partido en Villa Clara presentó su estrategia para enfrentar los desafíos del presente año.

El Presidente Díaz-Canel valoró la presentación como «un buen ejercicio de planificación».

Los principales cuadros del territorio expusieron propuestas concretas dirigidas a incrementar la producción de alimentos, desarrollar nuevos rublos exportables y mejorar los existentes, fomentar la autonomía de los municipios y cambiar formas de gestión para alcanzar una mayor eficiencia económica.

El mandatario insistió en la importancia de no dejar morir los conceptos y directrices emanados del XI Pleno del Comité Central, razón fundamental por la cual se realizan estos Plenos provinciales extraordinarios.

El propósito es garantizar que toda la organización partidista en el territorio esté enfocada y movilizada en función de las tareas estratégicas definidas para la nación.

Previamente, Díaz-Canel y Morales Ojeda sostuvieron una reunión similar con la dirección del Partido en la provincia de Sancti Spíritus, como parte del mismo proceso de coordinación y chequeo de las estrategias locales de implementación de los acuerdos del más alto órgano de dirección partidista entre sesiones del Congreso.