Secretario de Guerra de EE.UU. detalla en qué consiste la nueva operación de EE.UU. en Oriente Medio

Tomado de Cubadebate

El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, ofreció detalles este martes sobre el llamado “Proyecto Libertad”, una operación lanzada en Oriente Medio por el presidente Donald Trump el pasado 4 de mayo.

“Como saben, el presidente Trump ha ordenado al Comando Central de EE.UU. restablecer la libre circulación del comercio a través del estrecho de Ormuz bajo el marco del ‘Proyecto Libertad’. Para ser claros, esta operación es independiente y distinta de la operación ‘Furia Épica‘”, declaró en rueda de prensa.

Hegseth señaló que la nueva operación es “de carácter defensivo, de alcance limitado y de duración temporal, con una sola misión: proteger a la navegación comercial” ante las fuerzas iraníes.

Además, aseguró que las tropas estadounidenses no tendrán que adentrarse en las aguas o el espacio aéreo del país persa. “No es necesario. No estamos buscando una confrontación. Pero tampoco se puede permitir que Irán bloquee a países inocentes y sus bienes en una vía marítima internacional”, agregó.

A pesar de que el conflicto actual en Oriente Medio comenzó con la agresión conjunta no provocada de EE.UU. e Israel contra Irán, el secretario de Guerra calificó a la República Islámica como “un claro agresor” que “hostiga a embarcaciones civiles”.

Las declaraciones del jefe del Pentágono se producen después de que medios iraníes informaran que fuerzas estadounidenses atacaron dos pequeñas embarcaciones civiles de carga en el estrecho de Ormuz, causando al menos cinco muertos civiles. Esto contrasta con la versión de Brad Cooper, jefe del Comando Central de EE.UU. (CENTCOM), quien afirmó que se trataba de seis lanchas rápidas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Hegseth también afirmó que Irán utiliza el estrecho de Ormuz “como arma para su propio beneficio financiero o, al menos, lo intenta”. De este modo, el secretario se refirió al hecho de que Teherán está elaborando una legislación que contempla el cobro de peajes por el tránsito por el estrecho de Ormuz.

Tras el inicio de la agresión de EE.UU. e Israel, el país persa comenzó a desarrollar ese proyecto junto con Omán, otro Estado ribereño de esta ruta marítima.

Las fuerzas iraníes iniciaron un bloqueo parcial del estrecho de Ormuz en respuesta a la agresión conjunta no provocada de EE.UU. e Israel contra el país persa. Pese al posterior bloqueo marítimo estadounidense desde el mar Arábigo, Teherán sigue manteniendo el control y «preservando la seguridad» de esta ruta estratégica.

Este lunes, ante el inicio del ‘Proyecto Libertad’ de Trump, las fuerzas iraníes volvieron a advertir a los buques comerciales y petroleros que se abstuvieran de transitar por el estrecho de Ormuz sin coordinación previa con las Fuerzas Armadas