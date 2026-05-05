Comando Sur asesina a dos personas en nuevo ataque a una supuesta narcolancha en el Caribe

Tomado de Cubadebate

El Comando Sur de Estados Unidos informó que ayer, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur ejecutó un ataque mortal contra una embarcación en el Mar Caribe operada por presuntas organizaciones terroristas. La acción culminó con el asesinato de dos personas.

En su cuenta oficial de la red social X, la entidad militar publicó que la dirección de la operación estuvo a cargo del comandante general Francis L. Donovan, del Comando Sur.

El comunicado oficial señaló: “La inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico”.

Según el Comando Sur estadounidense, “ninguna fuerza militar de EE.UU. resultó herida”, añadió el parte.

Esta operación forma parte de una estrategia catalogada como “Lanza Sur”, que ha desencadenado la destrucción de varias embarcaciones por presuntas actividades ilícitas en la región del Mar Caribe.

El Pentágono ha respaldado el despliegue militar como un elemento de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, al calificarlo como la acción naval más extensa que se haya llevado a cabo en la historia de la región.

Las operaciones militares de Estados Unidos sobre dichas embarcaciones se desarrollan desde septiembre, luego de que la administración de Donald Trump estableciera que las maniobras en altamar se integraran a una política de intercepción de embarcaciones sospechosas en el Caribe y el Pacífico.