Santiago honra a Fidel a nueve años de su partida física

Con el depósito de una ofrenda floral en nombre del pueblo de Cuba ante el monolito donde reposan sus cenizas en el cementerio Santa Ifigenia, de esta ciudad, Santiago de Cuba rindió homenaje hoy a Fidel Castro, a nueve años de sus honras fúnebres.

Encabezaron el tributo Beatriz Johnson y Manuel Falcón, presidente y vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial, y representantes de las organizaciones políticas y de masas, quienes colocaron flores sueltas, como símbolo de pureza, paz y respeto en un gesto sencillo que expresa la voluntad de honrar el legado del líder histórico de la Revolución cubana.

Desde temprano, miles de santiagueros concentrados en la Plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo Grajales revivieron el último adiós al Comandante en Jefe, desaparecido físicamente el 25 de noviembre de 2016, en multitudinaria peregrinación por la Avenida Patria hasta el campo santo de la urbe indómita.

A lo largo de la céntrica arteria, los santiagueros portaban banderas y carteles alegóricos a Fidel, muestra de que su impronta continúa acompañando el espíritu de la nación, desde la memoria y desde sus propias esencias.

Adriano Mustelier, secretario general del Comité de la Unión de Jóvenes Comunistas en la Universidad de Oriente, refirió a la Agencia Cubana de Noticias que la impronta de Fidel sigue siendo una guía ética y cívica, por su vocación de servicio, entrega y profunda convicción de que cada esfuerzo puede tener un impacto real en el bienestar del pueblo.

Según expresó, el espíritu solidario y la cultura del trabajo del Comandante en Jefe estuvo presente en las acciones de recuperación de la casa de altos estudios, fuertemente dañada por el huracán Melissa, desde la limpieza de las áreas docentes y residencias estudiantiles hasta la reorganización de los recursos y el levantamiento de afectaciones en viviendas de varios poblados de este territorio suroriental.

Afirmó el también Licenciado en Derecho que en momentos difíciles recordamos que él siempre confió en nosotros, y esa confianza es hoy una responsabilidad que asumimos con orgullo.

En esta necropolis patrimonial, donde descansan próceres del país como José Martí, Carlos Manuel de Céspedes y Mariana Grajales, el tributo de hoy reafirmó la continuidad histórica de una nación que encuentra en la memoria un acto de presente.

A nueve años de la partida física del autor de la Historia me Absolverá, la peregrinación deviene confirmación de que la obra de la Revolución sigue siendo un proyecto vivo.