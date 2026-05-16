Villa Clara en Meteoro 2026

Tomado CMHW

El fortalecimiento de las capacidades de la provincia para enfrentar peligros de desastres de origen natural, tecnológico y sanitario, fue evaluado este viernes por la presidenta del Consejo de Defensa Provincial en Villa Clara Susely Morfa González, durante la realización del Ejercicio Popular Meteoro 2026.

Durante el encuentro trascendió la necesidad de centrar esfuerzos en la precisión de la documentación para la reducción de riesgos a todos los niveles, el funcionamiento y la cohesión de los órganos de dirección y de mando, así como la puntualización y formación de las fuerzas que intervienen en la respuesta y la recuperación ante situaciones excepcionales.

Las autoridades locales y los jefes de grupos y subgrupos actualizaron el estado de los sistemas de vigilancia y alerta temprana, la situación hidrológica de la provincia, el comportamiento de los incendios forestales y las principales vulnerabilidades detectadas; así como el panorama sanitario actual, las incidencias en cuanto al dragado de los ríos que atraviesan la ciudad capital y la venta de alimentos a la población en todos los consejos populares.

En este sentido, la vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial Milaxy Yanet Sánchez Armas insistió en la necesidad de trabajar intensamente en la higienización de Santa Clara, así como revisar cada uno de los planes de evacuación de personas, bienes y recursos materiales ante cualquier escenario adverso.

La explicación del pronóstico de la temporada ciclónica y el estado actual del sistema de vigilancia y alerta temprana sobre estos fenómenos meteorológicos, resultaron otros asuntos ampliamente abordados por el Máster Amaury Machado Montes de Oca, jefe del Grupo de Pronósticos del Centro Meteorológico Provincial.

«El Meteoro involucra directamente a comunidades, escuelas y centros de trabajo, todos en función de preservar vidas humanas y minimizar daños materiales», enfatizó Morfa González.

Por su parte, Osmany García López, vicepresidente del Consejo de Defensa Municipal en predios santaclareños, aseguró que en la zona de defensa Sakenaf-Caracatey se cumplieron los objetivos trazados para esta etapa, sobre todo lo relacionado con la percepción de riesgos ante el posible embate de un huracán, la higiene comunal, el control y la vigilancia antivectorial.

Las acciones prácticas concluyeron con un simulacro de mitigación de daños y evacuación de heridos ante un posible ataque aéreo del enemigo a la Empresa Textil Luis Augusto Turcios Lima, (SAREX), de Santa Clara.

Las actividades desarrolladas durante la jornada contaron con la presencia del General de Brigada Israel Cubertier Valdés, jefe de la Región Militar, el coronel Orelvis Fernández Puig, jefe del Ministerio del Interior (MININT) en la provincia, así como otros jefes y oficinas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el MININT.

Los resultados del ejercicio servirán para ajustar protocolos y planes de actuación ante la próxima temporada ciclónica, prevista entre el primero de junio y el 30 de noviembre.