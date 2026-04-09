Rusia, cien por ciento solidaria con Cuba

Cuando este jueves en la tarde el Excelentísimo Señor Sergei Ryabkov –viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia–, dijo al Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sentirse «altamente honrado de ser recibido por usted», la respuesta del dignatario recordó una historia de acompañamientos mutuos entre dos naciones: «Usted es un gran amigo de Cuba».

Desde el Palacio de la Revolución, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista dijo al visitante, llegado exclusivamente a la Mayor de las Antillas en el contexto de la Reunión Intercancillerías entre la República de Cuba y la Federación de Rusia: «Ante todo, se impone que aprovechemos esta ocasión para enviar un abrazo a nuestro querido amigo, el Presidente Putin, y un saludo para todas las amigas y amigos de la Federación de Rusia».

El Presidente Díaz-Canel expresó a su interlocutor: «Quiero, en primer lugar, agradecer en nombre del Partido, del Gobierno y del pueblo cubano, el envío de combustible que nos han hecho llegar hace unos días». El Jefe de Estado valoró que se trata de «un hecho de enorme significación y de mucho simbolismo»; e hizo énfasis en que, más allá del valioso combustible, el gesto «significa que Cuba no está sola».

Seguidamente razonó que la ayuda también significa que «en medio de una situación compleja países como la Federación de Rusia apoyan a Cuba, que hay valor en países como la Federación de Rusia para no dejarse someter por las políticas imperiales». Y en la misma línea de pensamiento, Díaz-Canel dijo que ese suministro «apoya un concepto que nosotros estamos defendiendo, y que es que tenemos todo el derecho a recibir petróleo, y que existe todo el derecho para que otros países exporten petróleo a Cuba».

Al Excelentísimo Señor Sergei Ryabkov, viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, el Presidente cubano resaltó: «Quisiera que llevaras ese mensaje de agradecimiento al gobierno ruso, al Presidente Putin, sobre todo por la enorme significación que ha tenido en un momento como este». Díaz-Canel fue ilustrativo en cuanto a la importancia de la ayuda: «Es el primero y el único combustible que hemos recibido en cuatro meses, y eso tiene un enorme sentido para nosotros».

Foto: Estudios Revolución

En otro momento del intercambio, el mandatario hizo referencia a la reciente participación del vice primer ministro y titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, en la 23 sesión de la Comisión Intergubernamental Cuba-Rusia, celebrada en San Petersburgo. Al respecto, enunció que «se mantiene la voluntad de avanzar en todos los proyectos, y que por lo tanto se ratifican los consensos a los que hemos llegado con el Presidente Putin».

En sus palabras, el Jefe de Estado quiso, además, «ratificar nuestra disposición de continuar fortaleciendo los vínculos políticos, diplomáticos, y económico comerciales con la Federación de Rusia». Igualmente habló de «seguir profundizando en nuestras especiales relaciones», así como de «la necesidad de mantenernos unidos», sobre todo «en un momento como este en que el mundo está tan desordenado con los conflictos existentes».

Por su parte, el Excelentísimo Señor Sergei Ryabkov, viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, expresó: «Querido compañero Presidente, le agradezco profundamente por la posibilidad de sostener este encuentro. Lo valoramos como una señal fuerte, tanto en la Federación de Rusia como en la comunidad internacional, del carácter especial de las relaciones que existen entre La Habana y Moscú».

El amigo también quiso agradecer por el programa que Cuba le ha organizado; hizo alusión al momento en que fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla; y recalcó: «Quisiera expresar que, en el momento actual, Rusia está ciento por ciento solidaria con Cuba. Entendemos perfectamente la complejidad del momento por el cual atraviesa el país, y estamos al lado de ustedes».

Este jueves, en un encuentro donde la hermandad puso el tono al diálogo, también se encontraba presente, por la parte cubana, el viceministro primero de Relaciones Exteriores de la República, Gerardo Peñalver Portal.