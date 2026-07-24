Celebran fecha moncadista en Manicaragua

En reconocimiento al esfuerzo y constancia de los pobladores en la producción y actividades de impacto social, Güinía de Miranda fue sede del acto municipal en Manicaragua por el 26 de julio, Día de la Rebeldía Nacional, presidido por Amaury Rodríguez Linares, Primer Secretario del Partido en el municipio; Idail Trujillo Álvarez, coordinador de Programas del Gobierno Provincial y Madelaine Hernández García, Presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular.

El talento artístico local amenizó la conmemoración de la fecha moncadista y resultaron distinguidos campesinos y trabajadores destacados en el desempeño de susñ encargos sociales y productivos en medio de las circunstancias actuales.

Con los aportes de los diferentes actores económicos se realizó la venta de productos agrícolas, cárnicos e industriales. En tanto, las instituciones culturales y deportivas propiciaron actividades recreativas para el disfrute de los lugareños.