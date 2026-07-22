Placeteños celebran acto por efeméride moncadista

Placetas celebró el acto por el 73 aniversario del asalto al Cuartel Moncada fecha que cada año se rememora en toda la geografía del pais.

La ocasión fue propicia para reconocer a la dirección del museo municipal por su trabajo en la conservación del patrimonio histórico cultural del municipio.

En el acto estuvieron presentes las máximas autoridades del territorio encabezada por el Primer Secretario del PCC en La Villa de Los Laureles , Eduardo Rodríguez Cabrera, quien resaltó el papel fundamental que han tenido los placeteños ,protagonistas en cada una de las acciones realizadas en favor del pueblo y aseguró que Placetas tendrá su propio parque solar para beneficio de la población.