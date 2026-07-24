Camajuanenses celebran efeméride moncadista

Con la presencia de las máximas autoridades del partido y del gobierno del municipio, en Camajuaní se realizó el acto municipal por el 73 Aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, amenizado por el talento artístico del territorio.

La conmemoración por el Día de la Rebeldía Nacional mostró la resistencia y voluntad, de los hombres y mujeres ,de la tierra del Comandante Andrés Cuevas Heredia , que se crecen ante las adversidades que impone la cruel política del gobierno de los Estados Unidos contra la isla.

Así lo reconoció Lizandra Salazar Manso, Primera Secretaria del Partido en el municipio quien además destacó los resultados que sostiene el territorio en la producción de alimentos y tabacalera, así como el significativo avance en el cambio de la matriz energética y en el encadenamiento productivo.

Durante el acto se hizo entrega del carné que los acredita como militantes del partido, a un grupo de trabajadores destacados del municipio, mientras que varios directores de organismos y empresas, recibieron el Diploma de Reconocimiento por alcanzar una labor destacadas en la emulación por el 26 de julio.

Las presidentas de los consejos populares Camajuaní 1 y Camajuaní 2, resultaron reconocidas por lograr un trabajo integrado en la comunidad , así como los actores económicos más comprometidos con el desarrollo local del territorio.

Desde aquí se convocó a trabajar , con unidad y creatividad, en la implementación de las transformaciones económicas y sociales con el ánimo de contribuir a la construcción de la sociedad socialista que queremos.