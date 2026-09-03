Nueva primera secretaria de la Unión Jóvenes Comunistas en Villa Clara

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📷Fotos: Abel Alejandro Pérez García

Durante el Pleno Extraordinario de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) de Villa Clara, efectuado este jueves 3 de septiembre, se acordó liberar a Hermes Germán Aguilera Pérez, quien se desempeñaba como primer secretario del Comité Provincial de la organización y asumirá nuevas responsabilidades en el Partido Comunista de Cuba.

«Este es un movimiento natural», afirmó Meivys Estévez Echeverría, primera secretaria del Comité Nacional de la UJC. Aguilera Pérez, de 34 años de edad, es licenciado en Educación en la especialidad de Marxismo e Historia. Ha ocupado diversas responsabilidades en la organización juvenil, incluyendo las de cuadro profesional por más de seis años y primer secretario desde 2023.

«Ha conducido la provincia en momentos muy duros, en los que la organización también ha atravesado dificultades, y en la última etapa se perciben resultados favorables. Será promovido al trabajo profesional del Partido, la aspiración sana de todos los que somos cuadros de la UJC», agregó Estévez Echeverría.

En el propio encuentro, se aprobó promover como primera secretaria de la UJC en el territorio a Laura Beatriz García Corcho, de 29 años de edad, también licenciada en Marxismo e Historia, y hasta entonces miembro del Buró Provincial para atender la esfera político-ideológica.

Al valorar el trabajo de Hermes, los asistentes al Pleno destacaron su entrega y consagración, la disposición a cumplir todas las tareas encomendadas, la capacidad para educar a los líderes de la FEEM, la FEU y la propia UJC, y la convicción de defender la Revolución por encima de todo.

De Laura, resaltaron la empatía, el carisma, la naturalidad, la fortaleza de carácter y la disposición para trabajar en equipo, en tiempos que demandan unidad e inteligencia colectiva para tomar las mejores decisiones.

«Son muchas las tareas y las ganas que hay que ponerles, sobre todo a la Red Juvenil Comunitaria, para llegar a aquellos que más lo necesitan», afianzó la máxima dirigente de la organización juvenil.

Por su parte, Susely Morfa González, integrante del Comité Central y primera secretaria del Partido en Villa Clara —quien también dirigió la UJC en el país—, reconoció la trayectoria, el sacrificio y los resultados de ambos jóvenes, así como la valía que significa asumir tales responsabilidades ante los desafíos que hoy impone la sociedad.

«Esta es una juventud llena de retos, que sueña y marcha junta, en tiempos que exigen menos verbo y más acción transformadora, y desde una provincia que siempre ha formado y aportado cuadros al país», sentenció.