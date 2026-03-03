Recupera Villa Clara polo platanero con 327 hectáreas y nueve variedades

Y. Crecencio Galañena León | Foto: Oscar Salabarría

La Empresa Agroindustrial del villaclareño municipio de Quemado de Güines ejecuta un programa de recuperación de su tradicional polo platanero con la meta de rehabilitar 327 hectáreas en tres años, utilizando nueve variedades resistentes a plagas y respaldado por la instalación de paneles fotovoltaicos para garantizar la vitalidad de los procesos productivos.

Yalexis Pérez Herrera, director general de la entidad, declaró a la ACN que el trabajo se ha dirigido fundamentalmente al fomento de las áreas de cultivo existentes en la región.

“Nos dimos la tarea de rescatar la tierra con la cual se contaba hace años y que se perdió por múltiples razones como al alza de las plagas; comenzamos un programa intensivo el año anterior y proyectamos completarlo para inicios de 2028” explicó.

El funcionario detalló que el plan contempla recuperar 100 hectáreas durante 2026 y otras 77 en 2027, pues solo en 2025 se habían completado las primeras 150.

También informó que lograron tener una primera producción, cuya cosecha comenzó en diciembre pasado.

Actualmente, dijo, se cultivan nueve variedades diferentes de plátano, diversificando el tradicional Cavendish —muy exigente y afectado por la plaga de la sigatoka— con otras más resistentes obtenidas a través de vitroplantas y biofábricas, en colaboración con centros universitarios.

Entre las nuevas variedades mencionó el manzano, FHIA 01, FHIA 02, FHIA 04, BPR, vianda y burro, aunque se mantienen alrededor de seis hectáreas de Cavendish por su calidad para la exportación.

El programa incluye la instalación de sistemas fotovoltaicos en puntos clave, como la cámara de beneficio y maduración para incorporar valor agregado, el pozo platanero fundamental y la máquina de Margarita para garantizar el riego, y las instalaciones de la empresa para asegurar la vitalidad de todo el proceso, precisó.

“Hoy laboramos en la instalación de paneles fotovoltaicos que nos permitirán lograr un resultado superior en la calidad del producto”, aseguró.

La gobernadora de Villa Clara, Milaxy Yanet Sánchez Armas, durante recorridos recientes por el municipio, constató los avances en la recuperación del polo platanero y verificó el progreso de más de 500 hectáreas en todo el territorio, sobre todo en el área de desarrollo de la granja Margarita de la zona.

Sánchez Armas ha llamado a aprovechar mucho más las potencialidades de un municipio eminentemente agrícola que está en condiciones de aportar a toda la provincia y al país .

Pedro Antonio Fuentes, residente en el reparto Centro de Santa Clara, subrayó la importancia de estas producciones en el actual contexto de recrudecimiento del bloqueo estadounidense.

“Ver que Quemado está sacando plátano con nuevas variedades, que están usando el sol para regar y que piensan en exportar, eso es resistencia; el bloqueo nos quiere negar hasta la comida, pero aquí estamos, sembrando y produciendo con lo que tenemos”, comentó.

Según Sánchez Armas, las producciones están dirigidas prioritariamente al autoabastecimiento municipal, al cumplimiento de compromisos con la capital provincial y a la creación de condiciones para la exportación futura.

La Empresa Agroindustrial de Quemado de Güines, de reciente creación, tiene como encargo social la producción de plátano y otros cultivos para contribuir a la soberanía alimentaria del territorio.

El municipio, que en la década de los 90 se destacó a nivel nacional por su producción de plátano fruta con rendimientos de hasta 60 mil toneladas, enfrentó un declive por insuficiencias tecnológicas, escasez de insumos y el impacto de la sigatoka .

Hoy, con el impulso de un equipo de trabajadores jóvenes y el acompañamiento de las autoridades, Quemado de Güines apuesta por recuperar su tradición platanera y convertirla en un pilar sostenible de la economía local.