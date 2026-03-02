Con el homenaje a Martí inició jornada por el Día de la Prensa en Villa Clara

Como es tradicional, una peregrinación desde la sede de la Upec hasta el parque de los Mártires inició este lunes la jornada de actividades por el Día de la Prensa en Villa Clara.

En ese sentido, Roxana Soto del Sol, presidenta de la Upec en la provincia, explicó que las actividades de este año estarán dedicadas también al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro, a partir de encuentros con periodistas del territorio que tuvieron el privilegio de acompañarlo, así como la presentación del último libro de nuestro querido decano de la prensa José Antonio Fulgueiras.

Una representación de profesionales de todos los medios de la provincia rindió tributo a nuestro Héroe Nacional José Martí, símbolo mayor para la prensa revolucionaria cubana.

«A Martí siempre volveremos, porque el Apóstol es la luz de nuestra prensa revolucionaria», aseguró Oscar Salabarría, corresponsal de Radio Rebelde en tierra villaclareña.

En medio de un contexto comunicativo bien complejo, marcado por las múltiples campañas que apuestan por distorsionar la realidad de nuestro país, los hombres y mujeres de la imagen, el sonido y la palabra superan obstáculos inmensos para seguir contando a Cuba y a su gente desde el centro de la isla.