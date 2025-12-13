Recuerda Villa Clara primera autodefensa de Fidel Castro

✍🏻📸Yiliainelys Valdés

En la Sala Primera del histórico Tribunal Provincial Popular de Villa Clara, juristas, docentes y estudiantes de Derecho de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas, rindieron homenaje al aniversario 75 de la icónica autodefensa de Fidel Castro, un hito que marcó el inicio de su defensa jurídica y política el 14 de diciembre de 1950.

El acto fue encabezado por Isael Rodríguez Rodríguez, miembro del Buró Provincial del Partido, Irail Trujillo Álvarez, Coordinador de Programas y objetivos del Gobierno Provincial, así como Ania Aparicio Alvelo, diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular y Directora Provincial de Justicia.

La conmemoración estuvo cargada de sentimiento y reflexión colectiva. Asimismo, incluyó recitaciones poéticas inspiradas en el alegato «La historia me absolverá», interpretaciones musicales y relatos emotivos que revivieron aquel momento trascendental en el que Fidel pasó de acusado a acusador y denunció la corrupción existente durante el gobierno del presidente auténtico Carlos Prío Socarrás.